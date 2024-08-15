Дочка Киркорова сделала заявление: «Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери»

Филипп Киркоров привык к тому, что постоянно находится в центре внимания. Певец продолжает давать концерты и появляться на телевидении. Примечательно, что раньше часто он с собой брал сына Мартина и дочку Аллу-Викторию. Однако артист заметил, что из-за его пластики, а также некоторых мероприятий, как вечеринка Насти Ивлеевой, его наследников дразнят в школе. В итоге он перевел детей учится в элитную школу в Дубае.

Его 12-летняя дочка стала вести активно соцсети. Она становится блогером. И на этот раз Алла-Виктория решила ответить тем подписчикам, которые пытаются раскрыть ей тайну ее рождения. Она дала понять, что все знает.

«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», — заявила Алла-Виктория.

Также она добавила, что знает о том, почему папа дал ей такое необычное двойное имя.

«Часто задаваемый вопрос: почему меня зовут Алла-Виктория? Алла — в честь папиной бывшей, а Виктория — в честь папиной мамы», — высказалась школьница.

Напомним, что мама Филиппа Бедросовича умерла в 1994 году. Она не смогла победить рак. Артист отмечает, что это главная женщина в его жизни. Также он не перестает восхищаться Аллой Пугачевой , хоть певица и вышла замуж за другого мужчину, а также уехала в Израиль. Алла-Виктория заступилась за своего отца.

«Мне обидны шутки про «не ту дверь». Можете это писать папе, но не мне! Меня реально это уже подбешивает немножко. Я шучу, потому что это мой папа. А вы имейте уважение», — сказала она.

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