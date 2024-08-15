Дочка Киркорова сделала заявление: «Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери»

Его 12-летняя дочка стала вести активно соцсети. Она становится блогером. И на этот раз Алла-Виктория решила ответить тем подписчикам, которые пытаются раскрыть ей тайну ее рождения. Она дала понять, что все знает.
«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», — заявила Алла-Виктория.
Также она добавила, что знает о том, почему папа дал ей такое необычное двойное имя.
«Часто задаваемый вопрос: почему меня зовут Алла-Виктория? Алла — в честь папиной бывшей, а Виктория — в честь папиной мамы», — высказалась школьница.
Напомним, что мама Филиппа Бедросовича умерла в 1994 году. Она не смогла победить рак. Артист отмечает, что это главная женщина в его жизни. Также он не перестает восхищаться
«Мне обидны шутки про «не ту дверь». Можете это писать папе, но не мне! Меня реально это уже подбешивает немножко. Я шучу, потому что это мой папа. А вы имейте уважение», — сказала она.
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