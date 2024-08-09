Киркоров борется с внутренней болью: на это указывает одна деталь

Филипп Киркоров не показывает этого, но в душе он страдает. При этом артист отчаянно сражается со своей внутренней болью и старается с ней справляться. Он оптимистично смотрит в будущее. Об этом всем говорит его недавний поступок.

Поп-король сделал себе татуировку на груди в виде феникса — птицы, восстающей из пепла. В разговоре с Teleprogramma.pro шеф-татуировщик Александр Огнев объяснил значение такого рисунка.

«В таком возрасте, как у Филиппа Бедросовича, люди делают такие татуировки — это сильные внутренние переживания, борьба с собой, внутренняя аскеза через боль. Грудь может быть, потому что участок тела был свободен. Может быть так, что сделал его ближе к сердцу — это хорошо. Феникс — это всегда борьба с самим собой. Восставший из пепла — это преодоление, это что-то новое», — рассказал мастер.