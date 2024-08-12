Сколько лет девушке Курбана Омарова?

Курбан Омаров с Валерией. Фото: соцсети Курбана Омарова
Курбан Омаров скрывает, где познакомился с возлюбленной.
Курбан Омаров долгое время подвергался насмешкам. Когда он был в браке с Ксенией Бородиной, то поклонники называли его «дрессировщиком кота Шантика». Однако бывшая ведущая «Дома-2» заверяла, что у Курбана Омарова есть свой бизнес. Спустя шесть лет отношений Омаров и Бородина развелись.
Примечательно, что Курбан Омаров в августе 2022 года представил всем новую девушку Валерию. Позже Ксения Бородина подтвердила, что именно с ней ей и изменял муж. А по словам бизнесмена, сначала они встречались два месяца, но узнав, что он женат, Валерия с ним рассталась.