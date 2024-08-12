Мужчина купил билет в первый ряд на концерт Галкина*, чтобы обругать юмориста

Алла Пугачева почти два месяца находится в Латвии. Она успела несколько раз выйти в свет. Певица виделась со своими друзьями и гуляла с двойняшками Лизой Галкиной и Гарри Галкин ым. Затем в Латвию приехал и муж артистки Максим Галкин* . Он устроил там гастроли. Примечательно, что юморист шутит по поводу латышского языка и бывших мужей Примадонны. Но во время очередного выступления он решил спуститься в зал. И в этот момент один из зрителей начал покрывать Максима Галкина* нецензурной бранью.

Оказалось, что мужчина специально взял билет в первый ряд, который стоит 20 тысяч рублей, чтобы столкнуться с Галкиным*. Также он попытался вручить артисту четное число гвоздик, но муж Аллы Пугачевой отказался их принимать. Тогда зритель раскидал гвоздики по сцене.

Максим Галкин* хоть и был при всех опозорен, но сдержанно поблагодарил поклонника и попытался сгладить ситуацию. Напомним, что ранее Валентина Талызина заявила, что муж Аллы Пугачевой злоупотребляет алкоголем.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента