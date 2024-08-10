Саша Трусова раскрыла детали предстоящей свадьбы: «Пройдет в старинной усадьбе в Подмосковье»

Саша Трусова является призером Олимпийских игр по фигурному катанию. Спортсменка никогда не была обделена вниманием. Она не скрывает, что у нее были сложные отношения с коллегой Марком Кондратюком. После расставания с ним она обрела счастье с Макаром Игнатовым.

Он сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Примечательно, что до свадьбы остаются считанные дни. Уже скоро Трусова станет женой.

На этот раз Саша раскрыла подробности торжества, которое состоится 17 августа. Уже выбрано место проведения свадьбы.

«Осталось 8 дней до нашей свадьбы, которая пройдет в старинной усадьбе в Подмосковье», — поделилась фигуристка.

Но особое внимание она уделяет платью. Для нее это важный атрибут праздника. Она показала эскизы разных вариантов и фасонов свадебного образа. Трусова захотела сохранить интригу и не озвучила свой выбор. Но стало ясно, что будет пышная фата, тяжелые волны атласа и дорогое кружево с растительным мотивом. Возможно, что невеста сменит несколько нарядов.