Сергей Бурунов провел свадьбу Гарика Харламова и Катерины Ковальчук

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Резидент Comedy Club устроил свадьбу с Катериной Ковальчук.

Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус заверял, что больше не женится. Но потом он поменял свое мнение. Резидент Comedy Club отметил, что не хочет встречать старость в одиночестве, а также ему хочется завести еще детей. От Кристины Асмус у него есть дочка Анастасия. И в этом году актер захотел узаконить отношения со своей возлюбленной Катериной Ковальчук. Накануне пара устроила пышное торжество.

Праздник получился грандиозным. Основная церемония прошла на свежем воздухе, а вечером все переместились в банкетный зал со сценой.

Зачитывать клятвы молодоженам помогал Сергей Бурунов. Он вышел в черном костюме с папочкой и стал зачитывать текст про «два одиноких парусника», которых прибило к земле любви. Гарик Харламов не сдерживал своего смеха. Улыбалась и Катерина, которая была в элегантном белом платье-бюстье с прозрачным шлейфом.

Сергей Бурунов провел свадьбу Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Фото: соцсети гостей праздника

Потом смог расслабиться и сам Бурунов. В конце вечера он уже был без пиджака. Актер ушел в отрыв под песни певицы МакSим. На свадьбе среди гостей были Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Андрей Бебуришвили и многие другие известные персоны. Для жениха и невесты пел Сосо Павлиашвили. К слову, Ковальчук сменила свой наряд на более милый и романтичный с бантиками. Она много танцевала. А Гарик Харламов исполнил для нее песню «Свадебные цветы».

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