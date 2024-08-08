Сергей Бурунов провел свадьбу Гарика Харламова и Катерины Ковальчук

Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус заверял, что больше не женится. Но потом он поменял свое мнение. Резидент Comedy Club отметил, что не хочет встречать старость в одиночестве, а также ему хочется завести еще детей. От Кристины Асмус у него есть дочка Анастасия. И в этом году актер захотел узаконить отношения со своей возлюбленной Катериной Ковальчук. Накануне пара устроила пышное торжество.

Праздник получился грандиозным. Основная церемония прошла на свежем воздухе, а вечером все переместились в банкетный зал со сценой.