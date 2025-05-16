Свело все внутри: Хаматова — о желании оказаться в Москве

Несмотря на то, что Чулпан Хаматова устроилась Новый Рижский театр, она продолжает чувствовать себя посторонней за границей.

Актриса не скрывает, что до сих пор думает о родных краях. Отвечая на вопрос: "Соскучилась ли она по Москве?", знаменитость призналась, что очень бы хотела побывать на родине.

Когда в аэропорту Чулпан видит рейсы до Москвы, ее бросает в дрожь, пишет "СтарХит" . Знаменитость с удовольствием бы купила билет и полетела в Россию. Но, как признается актриса, в Латвии ее держат дети. Она не может их оставить.

"У меня прямо свело все внутри. Ты понимаешь, что сейчас можешь просто купить билет, войти в самолет и прилететь в Москву. Если бы у меня не было троих детей, которые от меня зависят, может быть, и рискнула бы", - заявила Чулпан Хаматова.

Актриса пожаловалась на загнанное чувство ностальгии по родине. Свои эмоции она запрятала вглубь души. При этом Чулпан понимает, что до сих пор тоскует по друзьям и той жизни, которая у нее была раньше. Хаматова словно намекает, что не смогла прижиться за границей.

"В общем, нет, ничего не пройдено. Достаточно увидеть слова „Москва“ на соседнем гейте (в аэропорту), как сводит дыхание", — откровенничала актриса.

Пользователи Сети бурно обсуждали слухи о том, что Чулпан Хаматовой так и не удалось обрести в Прибалтике вторую родину. Все ее мечты с треском провалились, пишет kp.ru.

Артистка так и не смогла выучить латышский язык. А без него Хаматова едва ли может рассчитывать на ведущие роли. Также ходили слухи, что знаменитости приходится выступать едва ли не в сарае. Спектакли актриса играла в ангаре с протекающей крышей.