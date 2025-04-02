Евгений Цыганов: «Когда мне надевают усы, я похож на отца или на Петра Наумовича Фоменко»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Батя-2. Дед». Это продолжение истории об отце, воспитывавшем сына радикальными методами. Только в этот раз воспитанием подрастающего поколения займется дед.

О чем фильм «Батя-2. Дед»

А начинается история с того, что главный герой Макс решает развестись с женой. Размышляя о семейных неурядицах, он не замечает, как его сын сбегает к его отцу — своему деду.

По дороге за ребенком Макс вспоминает, как его самого отправили на каникулы к деду-фронтовику Анатолию Васильевичу. И пожилой мужчина преподал ему несколько важных уроков, которые, несомненно, важны для жизни. Один из них — как правильно относиться к женщине.

Действие ленты происходит в 1940-е, 1990-е годы и нынешнее время. Роль Анатолия Васильевича в молодости и в пожилом возрасте сыграл актер Евгений Цыганов. Один только грим для его персонажа занимал около двух часов.