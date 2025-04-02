Евгений Цыганов: «Когда мне надевают усы, я похож на отца или на Петра Наумовича Фоменко»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Батя-2. Дед». Это продолжение истории об отце, воспитывавшем сына радикальными методами. Только в этот раз воспитанием подрастающего поколения займется дед.
О чем фильм «Батя-2. Дед»
А начинается история с того, что главный герой Макс решает развестись с женой. Размышляя о семейных неурядицах, он не замечает, как его сын сбегает к его отцу — своему деду.
По дороге за ребенком Макс вспоминает, как его самого отправили на каникулы к деду-фронтовику Анатолию Васильевичу. И пожилой мужчина преподал ему несколько важных уроков, которые, несомненно, важны для жизни. Один из них — как правильно относиться к женщине.
Действие ленты происходит в 1940-е, 1990-е годы и нынешнее время. Роль Анатолия Васильевича в молодости и в пожилом возрасте сыграл актер Евгений Цыганов. Один только грим для его персонажа занимал около двух часов.
«Мне ранее не доводилось так долго носить грим, сниматься было жарко и интересно. Этот фильм — что‑то ностальгическое, про любовь, когда у вас что‑то такое рождается, возникают мурашки от голоса человека», — отметил Евгений на красной дорожке.
Евгений Цыганов в гриме с юным актером Андреем Андреевым. Фото: кадр из фильма «Батя-2. Дед»
«Отец и Петр Наумович Фоменко — самые важные мужчины в моей жизни»
— Ваш герой чем-то напоминает вашего отца?
— Мой отец практически всю жизнь носил усы, поэтому, когда мне их надевают, я сразу похож на своего отца или Петра Наумовича Фоменко (режиссер, основатель театра «Мастерская Петра Фоменко»). Они с отцом тоже в некотором смысле были похожи, носили усы. И оба самые важные мужчины в моей жизни.
Евгений Цыганов. Фото: кадр из фильма «Батя-2. Дед»
— В спектакле «Моцарт. Дон Жуан» у вас тоже сложный грим, там вы перевоплощаетесь в пожилого режиссера. Насколько различны ощущения?
— Ровно настолько, насколько театральный грим разнится с киногримом. Просто в театре есть такое понятие, как условность, а в кино для условности места мало. И вы должны поверить, что это не Женя Цыганов, который нацепил на себя усы, а действительно дедушка. Иначе это будет театрально, что тоже неплохо.
— А вы бы оставили своих детей в деревне?
— Я-то что? У них есть мама. Меня никто бы не спросил.
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