Малышева: «Мне говорили: на экране ты должна быть женщиной-матерью»

Поздравляя Первый канал с 30-летним юбилеем Елена Малышева поделилась личной историей, которая связана с ее становлением как телеведущей.

Так, теледоктор вспомнила, как впервые оказалась на Первом канале и получила предложение вести популярную медицинскую программу «Здоровье». Она хорошо помнит, какие требования предъявлялись к ее образу на экране. Ей сказали, что она должна выглядеть как женщина-мать, и хотя Елена хотела быть просто женщиной, ей дали понять, что в любой момент она должна быть готова стать героиней. Этот образ женщины-матери стал для нее важным уроком на всю жизнь.

Елене Васильевне пришлось соревноваться за право стать ведущей программы с Татьяной Друбич, известной актрисой и суперзвездой того времени, которая также была кандидатом наук. Несмотря на то, что сама Елена Малышева тоже имела степень кандидата медицинских наук, она считала, что у нее практически нет шансов против такой звезды. Однако, неожиданно для всех, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение в пользу Елены, и она стала новой ведущей программы «Здоровье».

«И мне говорили: на экране ты должна быть женщиной-матерью», - делится телеведущая.

После утверждения Елены Малышевой на должность ведущей началась активная рекламная кампания, сообщавшая зрителям о возвращении программы «Здоровье» с новым лицом. Елена Васильевна чувствовала огромную ответственность перед зрителями и коллегами, понимая, что не может подвести тех, кто поверил в нее. С тех пор она работает на Первом канале уже более двух десятилетий, начиная с 1997 года.