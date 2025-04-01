46-летняя Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой: «Благодарна врачам, которые меня наблюдали»

Третья по счету жена актера Армена Джигарханяна сообщила журналистам о том, что впервые стала матерью. 46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решилась на позднюю беременность, спустя пять лет после смерти экс-супруга. При этом пианистка тщательно скрывала свое интересное положение. О том, что она родила первенца стало известно, когда сама Виталина дала интервью.

«Очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность», - рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Интересно, что имя отца новорожденного ребенка пианистка держит в секрете. Видимо, 46-летняя Цымбалюк-Романовская собирается воспитывать дочку самостоятельно. Пианистка уже делилась с журналистами первыми снимками с новорожденной малышкой. Для нее эта беременность стала долгожданной и осознанной. Однако поклонники удивляются: почему Виталина не задумалась о материнстве раньше. Кроме того, Цымбалюк-Романовская дала понять, что не использовала услуги суррогатного материнства, а сумела забеременеть сама.

«Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно ребенка», - призналась Виталина Цымбалюк-Романовская Дни.Ру .

Вместе с новорожденной дочкой пианистка поселилась в новой квартире. Несмотря на позднюю беременность, Цымбалюк-Романовская не собирается сидеть в декрете. Она также дает частные уроки и выступает с концертами.