«Реальная любовь», «Ледяная внучка», «Полярный экспресс»: фильмы с небанальным новогодним сюжетом для всей семьи

Уже знаете наизусть все цитаты из новогоднего фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»? Помните каждое действие Кевина из комедии «Один дома»? Неинтересно в очередной раз плакать над историей любви Иванушки и Аленушки в сказке «Чародеи»?
Тогда предлагаем вашему вниманию несколько фильмов с небанальным новогодним сюжетом, в которых можно насладиться и актерской игрой, и в постпраздничной тишине подумать о смысле жизни.
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«Полярный экспресс»
Роберт Земекис, знаменитый режиссер, не мог обойти стороной такой важный праздник, как Рождество. И в анимированном фильме «Полярный экспресс» он также коснулся этой темы.
Мультфильм Роберта Земекиса, подарившего нам кинохиты «Машина времени» и «Кто подставил кролика Роджера?», вышел в 2004 году и, хотя его анимация уже не соответствует современным стандартам, он все еще способен передать рождественскую атмосферу.
Сюжет основан на рассказе Криса Ван Олсбурга, автора повести «Джуманджи».
В канун Рождества мальчик, не верящий в Санта-Клауса, получает возможность отправиться к нему на Северный полюс на поезде «Полярный экспресс». Во время путешествия он находит друзей и усваивает ценный урок.
Кадр из анимированного фильма «Полярный экспресс»
Жена Роберта Земекиса озвучила мать и сестру мальчика, а сам он был смоделирован по детским фотографиям друга Земекиса Тома Хэнкса. Также Том озвучил главного героя и сыграл еще четыре роли: отца мальчика, проводника, Духа Рождества и самого Санта-Клауса.
Это первый фильм, в котором была оцифрована актерская игра.
«Полярный экспресс» был создан с использованием технологии захвата движения - performance capture, которая заключается в оцифровке движений, мимики и жестов актеров и использовании их в качестве основы для создания цифровых персонажей.
Кроме того, в фильме использовалась технология 3D. Картинка в очках завораживает своей реалистичностью. Благодаря этим инновациям он попал в Книгу рекордов Гиннесса.
«Рождественская история»
Также Роберт Земекис поставил мультфильм «Рождественская история» по мотивам одноименной повести Чарльза Диккенса, которая является одной из его любимых историй о путешествиях во времени.
«Рождественская песнь», опубликованная писателем в 1843 году, стала источником вдохновения для многих рождественских фильмов. В ней рассказывается о том, как циничный клерк Эбинезер Скрудж переживает ряд встреч с призраками, которые показывают ему его прошлое, настоящее и будущее. Эти встречи помогают Скруджу осознать свои ошибки и измениться к лучшему.
Кадр из анимированного фильма «Рождественская история»
Мультфильм «Рождественская история», как и «Полярный экспресс», был создан с использованием технологии захвата движений, которую Земекис развивал в течение нескольких лет.
Главную роль Скруджа исполнил Джим Керри, который также озвучил всех призраков и исполнил все вокальные партии.
Земекис получил большие бюджеты на эти два анимированых фильма, что позволило ему продвинуть технологии захвата движений и создать высококачественную анимацию.
«Реальная любовь»
Фильм «Реальная любовь» Ричарда Кертиса - это альманах, состоящий из девяти отдельных новелл, происходящих в период Рождества. Они постепенно переплетаются друг с другом, связывая почти всех персонажей, кроме рокера Билли и его менеджера. По такому же принципу сделана и знаменитая российская франшиза «Елки». Красной нитью в американском альманахе проходит тема любви во всех ее проявлениях.
И хотя все эти кинорассказы равнозначны, центральной все же считается история премьер-министра Великобритании (Хью Грант) и его сотрудницы Натали.
Премьер-министр стал особенно популярен в Англии благодаря своей победе над президентом США, которая как раз показывается в картине. Однако в Америке фильм был принят более прохладно именно из-за этой сюжетной линии.
У сестры премьер-министра Карен своя история, в которой участвуют ее муж Гарри и его секретарша. В исполнении Алана Рикмана и Эммы Томпсон эта новелла становится особенно пронзительной, возможно, потому что актриса хорошо понимала чувства своей героини. Ведь муж Эммы тоже изменял ей.
Вообще, тема любви и отношений взрослого поколения в фильме раскрыта очень драматично. Например, Сара (Лора Линни) разрывается между влюбленностью в коллегу и заботой о психически больном брате, пытаясь совместить роли любящей сестры и женщины, ищущей любви.
Кадр из фильма «Реальная любовь»
Еще одна новелла повествует о Дэниэле, отчиме, который пытается наладить отношения со своим пасынком Сэмом, тоскующим по умершей матери.
Другая история посвящена крепкой дружбе музыканта Билли, который записывает рождественскую песню, и его менеджера, всегда спешащего к нему на помощь.
Молодежная новелла следует за Колином, который едет в Америку на Рождество в надежде найти горячих девушек.
Роль ангела или помощника Санты в фильме изначально предназначалась Роуэну Аткинсону, но в итоге его персонаж сыграл человека, который своими вроде бы случайными действиями запускает нужный людям сценарий. Так он становится более «земным».
В фильме снялось множество известных актеров, в том числе Колин Ферт, Кира Найтли, Эмма Томпсон и Алан Рикман.
Дочь режиссера Скарлетт Кертис сыграла девочку в костюме лобстера, а Клаудия Шиффер появилась на экране всего на одну минуту, но получила за это 200 тысяч фунтов стерлингов.
Съемки фильма проходили в течение трех осенних месяцев 2002 года, а премьера состоялась в конце 2003 года. Заключительные сцены были сняты в аэропорту Хитроу, где съемочная группа спрашивала разрешения показать лица людей, попавших в кадр.
«Приходи на меня посмотреть»
В основу этой лирической картины о новогоднем чуде легла пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала».
Фильм 2000 года, ставший первой и единственной режиссерской работой Олега Янковского, рассказывает о матери Софье Ивановне и ее дочери Татьяне, живущих в старой московской квартире. Пожилая женщина уже десять лет прикована к постели, и дочь все это время ухаживает за ней, забыв о своей личной жизни.
Однажды Софья Ивановна говорит Татьяне, что скоро умрет, и беспокоится о том, что та ни разу не была замужем. Дочь была готова остаться старой девой, но неожиданно на пороге их квартиры появляется Игорь с шампанским и цветами.
Игорь шел к своей любовнице, но ошибся домом. Татьяна привела его к матери и представила как своего жениха. Игорь сначала подыграл ей, но позже они оба поняли, что влюбились. Под Новый год Игорь сделал Татьяне предложение, а мать решила, что сможет прожить еще несколько лет.
Фишкой этой ленты, конечно, является прекрасный актерский состав. Олег Янковский сразу был утвержден на главную роль, а вот с женским составом пришлось повозиться.
Исключением стала только Наталья Щукина, которая играла лжедочь главных героев Дину. Она и Янковский служили вместе в «Ленкоме».
Щукина вспоминает, что никто не знал о планах Янковского снять фильм. Ей позвонила ассистентка режиссера и спросила, знает ли она такого актера. Наталья спросила у Олега Янковского, почему он сам ей не предложил роль. Тот ответил, что не хотел делать это в коридоре, а хотел, чтобы она прошла пробы на общих основаниях.
На роль Софьи рассматривались Инна Чурикова и Анна Каменкова, но режиссеры решили, что Екатерина Васильева подходит лучше всех.
Кадр из фильма «Приходи на меня посмотреть»
Изначально Васильева думала, что ей предложат роль дочери Татьяны, но Янковский дал ей сыграть пенсионерку. Артистка сомневалась в своих способностях и опасалась, что в этом образе будет выглядеть неорганично. Однако ответ режиссера развеял все сомнения актрисы, хотя и, возможно, обидел ее.
«Тогда я боялась, что не справлюсь с ролью и буду чувствовать себя некомфортно, а это сразу видно на экране... На что Олег мне, улыбаясь, сказал: «Ну не такая уж ты и молоденькая», - вспоминала Екатерина Васильева.
Много споров у второго режиссера и Олега Янковского возникло из-за сцены пощечины, которую Игорь дает героине Ирины Купченко. Второй режиссер ленты считал, что пощечина от Янковского необходима для развития сюжета, так как она показывает героине, что ее любят.
Однако Олег Янковский категорически отказывался бить женщину по лицу. После долгих уговоров все же удалось убедить в этом актера, и сцена была снята, но издалека, на общем плане, а лицо Ирины Купченко было скрыто за дверью. Зрители же слышали только хлопок.
«Ледяная внучка»
Фильм Бориса Рыцарева 1985 года выпуска, конечно, выбивается из ряда типичных советских новогодних картин.
Одна из ледяных внучек Деда Мороза (Светлана Орлова) влюбляется в гончара Гридю (Андрей Градов) и становится обычной девушкой Любашей. Их любви противостоит коварный князь (Альберт Филозов), строящий козни против своего удачливого соперника.
Кадр из фильма «Ледяная внучка»
Любаша, поверив рассказу Князя, что Гридя разлюбил ее, начинает жестоко мстить – сначала расправляется с самим героем Филозова, затем под ее горячую (а точнее холодную) руку попадается случайная прохожая – мать с двумя детьми, а затем и сам гончар. Правда, эта необычная сказка все же имеет счастливый финал.
В свое время фильм подвергся критике за то, что режиссер отошел от традиционного образа Снегурочки как милой и доброй героини.
На самом деле, согласно фольклору, Снегурочка и должна быть такой, как в картине Рыцарева, - воплощением тьмы в облике призрачной красавицы.
Сегодня фильм считается прорывным для своего времени. Режиссер предвосхитил конкуренцию с голливудскими блокбастерами и вышел за рамки традиционного «сказочного комизма». Он попытался привнести в детское кино элементы мелодрамы и даже хоррора.
«Серебряные коньки»
В 2020 году вышел фильм «Серебряные коньки», режиссерский дебют Михаила Локшина, подарившего нам новую экранизацию «Мастера и Маргариты». Сюжет картины разворачивается в Санкт-Петербурге на рубеже XIX-XX веков и основан на повести американской писательницы Мэри Мейпс Додж «Серебряные коньки».
В фильме рассказывается о Матвее, юноше из бедных слоев общества, который зарабатывает на жизнь доставкой пирогов на коньках, и Алисе, дочери богатого государственного деятеля, которая мечтает о научной карьере.
Главные роли в ленте исполнили Федор Федотов и Соня Присс, прошедшие многоэтапный кастинг, в котором участвовали около пятисот актеров и актрис.
Кадр из фильма «Серебряные коньки»
Помимо них, в фильме также снялись Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Александра Ревенко и другие. В проекте также приняли участие иностранные актеры Дени Лаван и Кэти Бэлтон.
Артисты, участвовавшие в сценах на льду, прошли четырехмесячную подготовку под руководством тренеров. Многие трюки они выполняли самостоятельно, но самые сложные были поручены каскадерам и фигуристам.
В фильме показаны достопримечательности Санкт-Петербурга, такие как Петропавловская крепость, Михайловский замок и Витебский вокзал. Также зрители могут увидеть интерьеры Юсуповского, Шереметевского, Мраморного и Владимирского дворцов.
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