«Реальная любовь», «Ледяная внучка», «Полярный экспресс»: фильмы с небанальным новогодним сюжетом для всей семьи

Еще одна новелла повествует о Дэниэле, отчиме, который пытается наладить отношения со своим пасынком Сэмом, тоскующим по умершей матери.

Другая история посвящена крепкой дружбе музыканта Билли, который записывает рождественскую песню, и его менеджера, всегда спешащего к нему на помощь.

Молодежная новелла следует за Колином, который едет в Америку на Рождество в надежде найти горячих девушек.

Роль ангела или помощника Санты в фильме изначально предназначалась Роуэну Аткинсону, но в итоге его персонаж сыграл человека, который своими вроде бы случайными действиями запускает нужный людям сценарий. Так он становится более «земным».

В фильме снялось множество известных актеров, в том числе Колин Ферт, Кира Найтли, Эмма Томпсон и Алан Рикман.

Дочь режиссера Скарлетт Кертис сыграла девочку в костюме лобстера, а Клаудия Шиффер появилась на экране всего на одну минуту, но получила за это 200 тысяч фунтов стерлингов.

Съемки фильма проходили в течение трех осенних месяцев 2002 года, а премьера состоялась в конце 2003 года. Заключительные сцены были сняты в аэропорту Хитроу, где съемочная группа спрашивала разрешения показать лица людей, попавших в кадр.

«Приходи на меня посмотреть»

В основу этой лирической картины о новогоднем чуде легла пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

Фильм 2000 года, ставший первой и единственной режиссерской работой Олега Янковского, рассказывает о матери Софье Ивановне и ее дочери Татьяне, живущих в старой московской квартире. Пожилая женщина уже десять лет прикована к постели, и дочь все это время ухаживает за ней, забыв о своей личной жизни.

Однажды Софья Ивановна говорит Татьяне, что скоро умрет, и беспокоится о том, что та ни разу не была замужем. Дочь была готова остаться старой девой, но неожиданно на пороге их квартиры появляется Игорь с шампанским и цветами.

Игорь шел к своей любовнице, но ошибся домом. Татьяна привела его к матери и представила как своего жениха. Игорь сначала подыграл ей, но позже они оба поняли, что влюбились. Под Новый год Игорь сделал Татьяне предложение, а мать решила, что сможет прожить еще несколько лет.

Фишкой этой ленты, конечно, является прекрасный актерский состав. Олег Янковский сразу был утвержден на главную роль, а вот с женским составом пришлось повозиться.

Исключением стала только Наталья Щукина, которая играла лжедочь главных героев Дину. Она и Янковский служили вместе в «Ленкоме».

Щукина вспоминает, что никто не знал о планах Янковского снять фильм. Ей позвонила ассистентка режиссера и спросила, знает ли она такого актера. Наталья спросила у Олега Янковского, почему он сам ей не предложил роль. Тот ответил, что не хотел делать это в коридоре, а хотел, чтобы она прошла пробы на общих основаниях.

На роль Софьи рассматривались Инна Чурикова и Анна Каменкова, но режиссеры решили, что Екатерина Васильева подходит лучше всех.