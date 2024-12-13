Стас Пьеха: «Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю»

Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Известный исполнитель Стас Пьеха объяснил, почему сейчас одинок.

Внук известной певицы Эдиты Пьехи Стас Пьеха признался, что он сейчас совершенно один. Личная жизнь исполнителя не устроена, но при этом он чувствует себя вполне органично.

В беседе с MK.RU Стас Пьеха заявил, что счастлив.

При этом Стас Пьеха дал понять, что открыт для новых отношений. Правда, он прекрасно осознает, что ему, как человеку известному и небедному, построить их будет непросто.

Стас Пьеха напрочь пресекает любое общение, как только понимает, что на его пути попалась меркантильная дама.

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«Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю», — поделился Стас Пьеха.

Правда, как именно он считывает, что девушку интересует не он, а его доходы, Стас Пьеха сформулировать не смог.

«По каким-то определенным сигналам тревожным. Если же ко мне идут теплые чувства, то я сразу их считываю», — довольно обтекаемо объяснил Стас Пьеха.

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