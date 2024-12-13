Стас Пьеха: «Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю»

Внук известной певицы Эдиты Пьехи Стас Пьеха признался, что он сейчас совершенно один. Личная жизнь исполнителя не устроена, но при этом он чувствует себя вполне органично.
В беседе с
При этом Стас Пьеха дал понять, что открыт для новых отношений. Правда, он прекрасно осознает, что ему, как человеку известному и небедному, построить их будет непросто.
Стас Пьеха напрочь пресекает любое общение, как только понимает, что на его пути попалась меркантильная дама.
Подписывайтесь на телеграм-канал
«Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю», — поделился Стас Пьеха.
Правда, как именно он считывает, что девушку интересует не он, а его доходы, Стас Пьеха сформулировать не смог.
«По каким-то определенным сигналам тревожным. Если же ко мне идут теплые чувства, то я сразу их считываю», — довольно обтекаемо объяснил Стас Пьеха.
Читайте также: