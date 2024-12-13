Стас Пьеха: «Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю»

Внук известной певицы Эдиты Пьехи Стас Пьеха признался, что он сейчас совершенно один. Личная жизнь исполнителя не устроена, но при этом он чувствует себя вполне органично.

В беседе с MK.RU Стас Пьеха заявил, что счастлив.

При этом Стас Пьеха дал понять, что открыт для новых отношений. Правда, он прекрасно осознает, что ему, как человеку известному и небедному, построить их будет непросто.

Стас Пьеха напрочь пресекает любое общение, как только понимает, что на его пути попалась меркантильная дама.

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«Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю», — поделился Стас Пьеха.

Правда, как именно он считывает, что девушку интересует не он, а его доходы, Стас Пьеха сформулировать не смог.