Пять причин посмотреть четвертый сезон сериала «Полярный»

2 декабря на канале ТНТ выйдет продолжение «Полярного» — комедийного проекта о бандите в завязке, ставшем почетным жителем небольшого городка на Крайнем Севере. Рассказываем, почему не стоит пропускать этот сериал.
Витя Мясник — самый народный герой на нашем телевидении
Несмотря на устрашающее прозвище, к персонажу Михаила Пореченкова сложно не испытывать симпатию. В лихие 90-е он промышлял криминалом, но преступное прошлое не отразилось на человеческих качествах мужчины. К тому же Витя нашел в себе силы завязать с криминальным бизнесом, да и еще и сделал это до основных событий сериала.
Напомним, что вначале к Вите, осевшему на ферме, вчерашние дружки обратились с просьбой поддержать воровской «общак». Тот согласился, но когда пришла пора вернуть деньги, оказалось, что он забыл код доступа к банковскому счету.
Собственно, из-за этого Вите пришлось бежать и «залечь на дно» в Полярном, где в итоге герой начал новую жизнь.
Михаил Пореченков как-то сравнил своего персонажа с эдаким русским богатырем. С ним трудно не согласиться — в Полярном Витя всегда помогает тем, кто в этом нуждается.
А еще не может пройти мимо городских проблем, обостренное чувство справедливости не позволяет. Настоящий народный герой, не находите?
Михаил Пореченков. Фото: кадр из сериала «Полярный»
В Полярном появятся восточные гости
За три предыдущих сезона с кем только не приходилось бороться Вите Мяснику — с бывшими подельниками, местными преступными авторитетами, московскими чиновниками, мэром-взяточником…. На этот раз в качестве главных антагонистов выступят боссы китайской мафии.
Откуда китайцы на Крайнем Севере? Дело в том, что в Полярном должно появиться совместное российско-китайское производство автомобилей.
Правда, похоже, что гости из Поднебесной задумали использовать бизнес в качестве прикрытия для нелегальных делишек. Разумеется, первым об этом догадается Витя Мясник. Он же бросит вызов могущественной преступной сети.
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В сериале сыграет китаянка-москвичка
Когда дело дойдет до войны с мафией, у персонажа Михаила Пореченкова появится неожиданная союзница и в каком-то смысле напарница — агент из Поднебесной по имени Лю Чжан. Роль сыщицы исполнила молодая и очень перспективная актриса Фэйя Цзоу.
Дело в том, что девушка родилась в на сто процентов китайской семье, но в Москве. В российской столице она ходила в детский сад, окончила школу и вуз — ГИТИС.
В отечественных сериалах и фильмах Фэйя снималась в небольших ролях, кроме того она была одной из ведущих шоу «Вызов. Китайский сезон» на ТНТ. Еще Цзоу ведет популярный блог о разнице двух культур. Так что вы могли видеть ее в Интернете, ну или самое время подписаться!
Кадр из сериала «Полярный»
В кресле мэра теперь Раиса Борисовна
В новых сериях власть в Полярном опять сменилась. Если помните, то первые два сезона градоначальником работал алчный Юрий Андреевич Новиков (Ян Цапник). Политик был, очевидно, не чист на руку, а любые конфликты решал в пользу тех, кто больше заплатит. Правда, своего поста он в итоге лишился.
Сначала обязанности мэра пришлось исполнять самому Вите Мяснику, хотя его высокая должность тяготила. Теперь кресло занимает Раиса Борисовна (Мария Кравченко) — в недавнем прошлом московская чиновница и антагонистка, а теперь хорошая подруга Вити.
Кстати, именно она пролоббирует появление в Полярном российско-китайского завода, не подозревая, что тем самым пускает в город мафию. Удастся ли ей удержаться на должности? Узнаете в четвертом сезоне.
Катерина Шпица и Елена Воробей. Фото: кадр из сериала «Полярный»
Семейные отношения — дело тонкое
После переезда в Полярный Витя остепенился и обзавелся семьей: он женился на местной девушке Полине (Катерина Шпица), стал отцом ее сыну, а в третьем сезоне у пары появился и общий ребенок.
В новых сериях брак Вити и Полины пройдет через серьезные испытания. Во-первых, теща героя (ее играет Елена Воробей) никак не успокоится и продолжит «воспитывать» великовозрастного зятя. Во-вторых, и муж, и жена найдут поводы поревновать друг друга.
Тем более, в первой же серии на горизонте появится друг детства Полины, который когда-то был в нее влюблен…
Короче говоря, как и любой супружеской паре со стажем, героям придется серьезно поработать над отношениями. Ну а нам будет интересно за этим понаблюдать.
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