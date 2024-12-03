Пять причин посмотреть четвертый сезон сериала «Полярный»

2 декабря на канале ТНТ выйдет продолжение «Полярного» — комедийного проекта о бандите в завязке, ставшем почетным жителем небольшого городка на Крайнем Севере. Рассказываем, почему не стоит пропускать этот сериал.

Витя Мясник — самый народный герой на нашем телевидении

Несмотря на устрашающее прозвище, к персонажу Михаила Пореченкова сложно не испытывать симпатию. В лихие 90-е он промышлял криминалом, но преступное прошлое не отразилось на человеческих качествах мужчины. К тому же Витя нашел в себе силы завязать с криминальным бизнесом, да и еще и сделал это до основных событий сериала.

Напомним, что вначале к Вите, осевшему на ферме, вчерашние дружки обратились с просьбой поддержать воровской «общак». Тот согласился, но когда пришла пора вернуть деньги, оказалось, что он забыл код доступа к банковскому счету.

Собственно, из-за этого Вите пришлось бежать и «залечь на дно» в Полярном, где в итоге герой начал новую жизнь.

Михаил Пореченков как-то сравнил своего персонажа с эдаким русским богатырем. С ним трудно не согласиться — в Полярном Витя всегда помогает тем, кто в этом нуждается.

А еще не может пройти мимо городских проблем, обостренное чувство справедливости не позволяет. Настоящий народный герой, не находите?