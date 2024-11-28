Ида Галич о притворстве и съемках с Цыгановым в сериале «Первый номер»: «Когда я разводилась, вела с мужем программу, посвященную идеальным семьям»

В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Первый номер». Картина рассказывает о писателе Константине Иноземцеве, который переживает глубокий личностный кризис. Но жизнь немного взбадривает его.
Перед Константином ставится задача перезапустить глянцевый журнал IDOL, который находится на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Справится ли главный герой, которого, кстати, сыграл Евгений Цыганов, с этим вызовом судьбы?
Автором сценария сериала выступил известный писатель Сергей Минаев. А вот прототипом главного героя стал 47-летний писатель Эдуард Багиров, который недавно ушел из жизни.
Одну из главных ролей — известного блогера Дроздову, которая собирает на Константина Иноземцева компромат, — сыграла Ида Галич. Ида появилась на премьере многосерийной картины в длинном черном платье с глубоким декольте, открывающем также ее плечи. Ее волосы были закручены в локоны.
Шею Иды Галич украсило ожерелье, на ее руках красовались браслеты.
По словам блогера, ее героиня играет не последнюю роль в медийной сфере. Однако появится она только в четвертой серии.
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«В ней есть немножечко от каждой популярной дивы в формате интервью. Мы видим женщину, которая на самом деле играет там не последнюю роль. Со своей героиней себя не ассоциирую, это не я, — подчеркнула Ида.
— Для меня это первая средняя и большая роль. Это не камео, не какая-то добрячка. Мне все очень понравилось».
Ида Галич на премьере сериала «Первый номер». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogrmma.org
— А как вам работалось с Евгением Цыгановым? Говорят, он очень требовательный…
— Евгений потрясающий! Он вообще профессионал своего дела. Мне было очень комфортно с ним работать. Мы много репетировали.
Вы знаете, я снималась много с кем. А некоторые актеры, наоборот, не помогают. Актерская суть — она разная. И есть люди, особенно старшего поколения, которые вообще на нас смотрят немножко не так. Евгений не такой.
Меж тем сам Цыганов, появившийся на премьере, был как всегда ироничен по отношению к журналистам. И на вопрос, что же его роднит с его персонажем Константином, ответил, что у них похожие носы.
Кстати, по словам Иды Галич, когда ее подписчики увидели отрывок из сериала, где ее героиня ссорится с персонажем Евгения Цыганова, то приняли все за чистую монету.
«Они так поверили, что мы по-настоящему ругаемся в жизни, что начали писать ужасные комментарии: «А в чем он не прав?» — вспомнила Ида Галич.
Ида Галич. Фото: кадр из сериала «Первый номер»
— А приходилось ли вам когда-нибудь притворяться?
— Хотя бы раз в жизни у каждого артиста или медийного человека бывали ситуации, когда мы притворяемся, бываем неискренними. Я когда разводилась, в самый сложный день вела со своим мужем программу, которая была посвящена идеальным семьям.
— Много ли в сценарии сериала «Первый номер» правды и вымысла?
— Большой пласт. Хорошо написан сценарий, хорошие драматурги. Здесь много всего такого, над чем можно посмеяться, узнать себя или своих коллег по цеху. Правда в этом сценарии есть, как есть и намеренное преувеличение.
Это такая реальность, которая немножечко гипертрофированно приукрашена.
Сериал «Первый номер» выйдет в онлайн-кинотеатр Kion уже с 1 декабря.
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