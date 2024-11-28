Ида Галич о притворстве и съемках с Цыгановым в сериале «Первый номер»: «Когда я разводилась, вела с мужем программу, посвященную идеальным семьям»

В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Первый номер». Картина рассказывает о писателе Константине Иноземцеве, который переживает глубокий личностный кризис. Но жизнь немного взбадривает его.

Перед Константином ставится задача перезапустить глянцевый журнал IDOL, который находится на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Справится ли главный герой, которого, кстати, сыграл Евгений Цыганов, с этим вызовом судьбы?

Автором сценария сериала выступил известный писатель Сергей Минаев. А вот прототипом главного героя стал 47-летний писатель Эдуард Багиров, который недавно ушел из жизни.

Одну из главных ролей — известного блогера Дроздову, которая собирает на Константина Иноземцева компромат, — сыграла Ида Галич. Ида появилась на премьере многосерийной картины в длинном черном платье с глубоким декольте, открывающем также ее плечи. Ее волосы были закручены в локоны.

Шею Иды Галич украсило ожерелье, на ее руках красовались браслеты.

По словам блогера, ее героиня играет не последнюю роль в медийной сфере. Однако появится она только в четвертой серии.

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