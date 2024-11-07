«Съеденный» актер, пожар на лесопилке и капризные коровы: как снимали сериал «Макрон»

11 ноября в 21.00 на ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Макрон», который под неожиданным углом поднимает тему семейных отношений. Главный герой Андрей (Алексей Лукин) везет свою девушку Вику (Марина Александрова) знакомиться с родителями (Ольга Медынич и Михаил Трухин), заранее не предупредив их о том, что Вика – его начальница, и она старше Андрея на 20 лет.

Узнав об этом, мама впадает в панику и пытается сделать все, чтобы Вика «отстала» от Андрея, однако между героями действительно настоящая любовь, как между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит, которая тоже старше на 20 лет.

И без того напряженную ситуацию в семье обостряет тот факт, что сосед родителей (Александр Робак) влюбляется в Вику. Съемки сериала, по словам креативного продюсера и режиссера проекта Ирины Аркадьевой из Good Story Media, прошли в стиле «каникул в Простоквашино» - за несколько летних месяцев, несмотря на все трудности, команде удалось сдружиться и даже отдохнуть. Вот несколько забавных случаев со съемок проекта.