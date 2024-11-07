«Съеденный» актер, пожар на лесопилке и капризные коровы: как снимали сериал «Макрон»

11 ноября в 21.00 на ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Макрон», который под неожиданным углом поднимает тему семейных отношений. Главный герой Андрей (Алексей Лукин) везет свою девушку Вику (Марина Александрова) знакомиться с родителями (Ольга Медынич и Михаил Трухин), заранее не предупредив их о том, что Вика – его начальница, и она старше Андрея на 20 лет.
Узнав об этом, мама впадает в панику и пытается сделать все, чтобы Вика «отстала» от Андрея, однако между героями действительно настоящая любовь, как между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит, которая тоже старше на 20 лет.
И без того напряженную ситуацию в семье обостряет тот факт, что сосед родителей (Александр Робак) влюбляется в Вику. Съемки сериала, по словам креативного продюсера и режиссера проекта Ирины Аркадьевой из Good Story Media, прошли в стиле «каникул в Простоквашино» - за несколько летних месяцев, несмотря на все трудности, команде удалось сдружиться и даже отдохнуть. Вот несколько забавных случаев со съемок проекта.
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Кадр из сериала «Макрон». Фото: телеканал ТНТ
Обеденный сон для коров
Так уж повелось, что множество забавных ситуаций на разных съемках связаны с животными, и съемки «Макрона» - не исключение. Тем более, что персонажи Ольги Медынич, Михаила Трухина и Александра Робака живут в своих собственных домах на севере России – в Архангельской области, и ведут свое хозяйство.
А для героини Марины Александровой, москвички из сферы искусства, их быт в новинку. По сценарию Вика сильно боится коров, но ей придется с ними взаимодействовать – с целым стадом.
«Снимать стадо коров очень трудно, их невозможно контролировать, а еще после съемок, по словам животноводов, у них пропадает молоко, - рассказывает креативный продюсер и режиссер проекта Ирина Аркадьева. – Поэтому нам выделили пять коров, которых мы параллельно снимали и в реальности, и на фоне зеленого экрана, а потом размножали их до большого поголовья.
Вживую это выглядит очень странно: семьдесят человек съемочной группы, пять коров, все бегают, загоняют корову к зеленому квадрату, не дают уйти…
Над нами смеялся весь соседний поселок, который за этим наблюдал. Кстати, я только на съемках узнала, что у коров есть обеденный перерыв, во время которого они спят. Пастух не разрешил их снимать в этот момент, сказал, что коровы спят - и все, пока, ждите будильник».
Кадр из сериала «Макрон». Фото: телеканал ТНТ
Одного из актеров… съели
История на грани сюра приключилась с другим животным – хряком. В одной из серий герою Александра Робака привозят хряка.
«Чучело хряка выглядит ненатуралистично, и мы попросили найти нам тушку хряка, но тушки хряка в шерсти не продаются просто так, - вспоминает режиссер. - То есть художнику по реквизиту нужно ехать на свиноферму, выбирать хряка для того, чтобы его забили, спустили кровь, заморозить и привезти на площадку.
- Я выбрала по видео окрас хряка - таких особей было несколько, и, чтобы не брать грех на душу за конкретного поросенка, сказала - дальше сами. Далее мы его сняли для сцены в первой серии, а после съемок хряк исчез. Когда мы закончили снимать блок, у нас был небольшой фуршет.
Кадр из сериала «Макрон». Фото: телеканал ТНТ
Выходим из локации и видим, что накрыта поляна – разные угощения и несколько тазов с шашлыком. Не сразу до нас дошло, что это наш актер, бережно разделанный, замаринованный и приготовленный одним из членов съемочной группы (в прошлом он работал поваром в ресторане «Прага»). В общем, актера съели».
Экстрим самой короткой ночи
Сложнопостановочную сцену с участием пиротехников, каскадеров и множеством техники снимали в самую короткую ночь года – 22 июня. Это была сцена пожара на лесопилке, которой владеют герои Михаила Трухина и Александра Робака.
Кадр из сериала «Макрон». Фото: телеканал ТНТ
«На весь процесс с актерами в кадре и массовкой у нас было всего 2,5 часа, - рассказывает Ирина Аркадьева. - Герой Михаила Трухина придумывает привязать во время грозы металлический трос к крану на лесопилке, протянуть его до антенны на дереве, от антенны к телевизору, чтобы телевизор взорвался и лесопилка сгорела.
- Сложность была не только в том, что на площадке были два огромных осветительных крана, пиротехники, каскадеры-дублеры и художники, которые следили, чтобы реквизитное стекло от телевизора не разлеталось и никого не травмировало. Но и в том, что актеры, когда они все собираются в кадре, сильно друг друга смешат».
Тренинг от сестры Ольги Медынич
По сюжету действие сериала происходит в городке Мезень, который действительно есть в Архангельской области. Более того, там живет родственница Ольги Медынич, и это чистое совпадение, которое обнаружилось уже на актерских читках и сильно помогло актрисе.
Кадр из сериала «Макрон». Фото: телеканал ТНТ
Ольга просила помочь ей правильно имитировать «северный акцент» и легкий говорок – очаровательную черту своей героини. Занятия проходили прямо в аудиосообщениях – оказалось, что достаточно поджимать челюсть, и вот уже из актера выветривается столичный говор, и появляется живой оттенок северной речи.
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