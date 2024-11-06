Юлия Савичева рассказала правду про Лепса и его 18-летнюю Аврору: «А вы прямо плачете по этому поводу?»

Недавно в Москве проходило вручение премии Topical Style Awards 2024, которой награждаются самые стильные и успешные звезды шоу-бизнеса. И одной из ее лауреаток стала певица Юлия Савичева. Она победила в номинации «Музыкальный прорыв».
На торжество Юлия пришла в довольно дерзком наряде – двубортном черном жакете оверсайз, напоминающем мужской смокинг. Ее шею украсил чокер, на ногах – туфли на шпильках. Юлия выглядела так, словно надела жакет на обнаженное тело. И это смотрелось очень стильно.
Впрочем, Юлия Савичева не только демонстрировала фривольный наряд, но и отвечала на личные и откровенные вопросы журналистов.
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«Просто праздник на моей улице!»
- Юлия, недавно вы записали дуэт с Григорием Лепсом…
- Уже будет второй! Просто праздник на моей улице!
- Григорий научил вас чему-нибудь плохому?
- Не знаю. Сколько я с ним общаюсь… Настолько позитивный, добрый человек! Настоящий мужчина!
Никогда от него не слышала ничего такого в свою сторону. А так просто пошутить друг другом, конечно, здорово.
Вообще, иногда мне кажется, что я даже сама могу научить чему-нибудь плохому.
- Чему же?
- Он по-мужски, а я по-женски могу научить.
Юлия Савичева. Фото: предоставлено организаторами премии
- А вы с ним шутили по поводу его предстоящего брака с 18-летней Авророй?
- А я вообще не в курсе. Но это прекрасно!
- Может быть, она присутствовала во время записи вашего дуэта…
- Нет. А вы прямо плачете по этому поводу?
- SHAMAN вон водился с Григорием Лепсом, а потом вскоре развелся…
- Я не вижу тут никакой схемы.
«Тогда я сразу поняла, что это мой будущий муж»
- Последнее время число звездных разводов стремительно увеличивается. С чем вы это связываете?
- Я не хочу обсуждать и даже, не дай Бог, осуждать людей, потому что у каждого свои взаимоотношения. Мы не знаем, что там внутри у каждой пары.
Но я со своей точки зрения скажу так: наверняка, люди не могут пережить какие-то кризисы, которые происходят в семье в те или иные моменты. А эти моменты всегда будут!
Но главное – не переставать слушать и слышать друг друга, разговаривать друг с другом! И иногда даже приходится потерпеть что-то. Но я думаю, многим просто надоело терпеть.
Юлия Савичева. Фото: Global Look Press
- Недавно вы отметили 10-летие со дня свадьбы…
- Я считаю с того момента, как мы встретились. Это был 2003 год. Тогда я сразу поняла, что это мой будущий муж.
- А ваша семья переживала кризисы?
- Конечно. Всякое бывало. Важно было не закапываться в себе, а обязательно сесть и поговорить. Мы постоянно так делаем, как бы тяжело не было. Бывает со слезами, с криком, но главное, чтобы ребенок не слышал.
- А доходило ли до того, что вы просто уходили из дома?
- У меня такое было однажды, когда я ушла по своей глупости и эмоциональности. Но я уже миллион раз жалею об этом. Это было неправильное решение.
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