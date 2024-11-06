Юлия Савичева рассказала правду про Лепса и его 18-летнюю Аврору: «А вы прямо плачете по этому поводу?»

Недавно в Москве проходило вручение премии Topical Style Awards 2024, которой награждаются самые стильные и успешные звезды шоу-бизнеса. И одной из ее лауреаток стала певица Юлия Савичева. Она победила в номинации «Музыкальный прорыв».

На торжество Юлия пришла в довольно дерзком наряде – двубортном черном жакете оверсайз, напоминающем мужской смокинг. Ее шею украсил чокер, на ногах – туфли на шпильках. Юлия выглядела так, словно надела жакет на обнаженное тело. И это смотрелось очень стильно.

Впрочем, Юлия Савичева не только демонстрировала фривольный наряд, но и отвечала на личные и откровенные вопросы журналистов.

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«Просто праздник на моей улице!»

- Юлия, недавно вы записали дуэт с Григорием Лепсом…

- Уже будет второй! Просто праздник на моей улице!

- Григорий научил вас чему-нибудь плохому?

- Не знаю. Сколько я с ним общаюсь… Настолько позитивный, добрый человек! Настоящий мужчина!

Никогда от него не слышала ничего такого в свою сторону. А так просто пошутить друг другом, конечно, здорово.

Вообще, иногда мне кажется, что я даже сама могу научить чему-нибудь плохому.

- Чему же?

- Он по-мужски, а я по-женски могу научить.