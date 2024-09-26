Вышел тизер новогоднего фильма ТНТ «Небриллиантовая рука» с Медведевой, Лагашкиным и Картунковой

Телеканал ТНТ вот уже несколько лет придумывает, как порадовать россиян в Новый год. Были сняты такие успешные проекты, как «СамоИрония Судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все!», в которых звезды телеканала снялись вместе с именитыми артистами. И вот теперь стало известно, что теперь выйдет новый комедийный фильм в аналогичном формате. Это будет музыкальная картина с большим количеством знаменитостей.

Уже вышел тизер фильма «Небриллиантовая рука», который начинается с ироничной нарезки рецензий пользователей Сети о грядущей премьере. На этот раз Тимур Батрутдинов перевоплотится в Семена Семеновича Горбункова, а певец Алексей Воробьев станет Геной Козодоевым. Снялся в фильме и Максим Лагашкин, он предстанет в роли констрабандиста Лелика.

Более того, Михаил Галустян примерит тонкие усы, Павел Воля покажет накладной подбородок, а Ольга Картункова и Максим Киселев будут дружинниками. Предстанут в кадре также Наталия Медведева, Марина Кравец.