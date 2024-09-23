Павел Воля показал свое новое фото с лишним весом и вторым подбородком

Павел Воля всю жизнь смеется над тем, что он худой. Его жена Ляйсан Утяшева не скрывает, что завидует его способности есть все и не толстеть. В него пошел сын Роберт, который растет таким же щуплым и высоким. Но на этот раз юморист смог удивить.

Он опубликовал новое фото, на котором показал себя в гримерке. Неожиданно телеведущий поправился и даже продемонстрировал второй подбородок. Поклонники признались, что с трудом его узнали. Примечательно, что его лицо стало круглым и широким. Он заявил, что всех предупреждали, что надо худеть к лету, но при этом никто не сказал, что надо худеть к осени.