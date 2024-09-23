Павел Воля показал свое новое фото с лишним весом и вторым подбородком

Павел Воля. Фото: Global Look Press

Юморист оказался неузнаваем на новом фото.

Павел Воля всю жизнь смеется над тем, что он худой. Его жена Ляйсан Утяшева не скрывает, что завидует его способности есть все и не толстеть. В него пошел сын Роберт, который растет таким же щуплым и высоким. Но на этот раз юморист смог удивить.

Он опубликовал новое фото, на котором показал себя в гримерке. Неожиданно телеведущий поправился и даже продемонстрировал второй подбородок. Поклонники признались, что с трудом его узнали. Примечательно, что его лицо стало круглым и широким. Он заявил, что всех предупреждали, что надо худеть к лету, но при этом никто не сказал, что надо худеть к осени.

Павел Воля. Фото: соцсети Павла Воли

Это фото разлетелось по Сети. Некоторые заподозрили, что Павел опробовал на себе какой-то современный грим. Он часто экспериментирует ради «Шоу Воли», в котором общается со знаменитостями. Однако пока артист никак не прокомментировал свое новом фото.

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