Ярослав Могильников из «Слова пацана»: «Мне искренне не хватало материнской и папиной любви»

В эту пятницу, 6 сентября, Первый канал начнет показ приключенческого сериала «Юг». Главную роль в картине исполнил Ярослав Могильников, известный зрителям по «Слову пацана», сериалу, который уже успел стать культовым.

В проекте задействованы не только начинающие актеры, но и именитые. Такие, как Юрий Колокольников , Александр Яценко , Кирилл Кяро, Юлия Снигирь , Анна Уколова , Дарья Екамасова и другие.

В центре повествования — история мальчика, который живет с бабушкой и мечтает увидеться со своим отцом. Подросток отправляется на поиски родителя и путешествует по всей России.

Ярослав Могильников рассказал, что очень хорошо понимает своего героя. В его жизни тоже был период, когда он жил отдельно от родителей, те постоянно были в командировках, а за ним присматривала бабушка.

«Тогда мне искренне не хватало материнской и папиной любви», — поделился Ярослав Могильников.

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Сериал «Юг» будет выходить на Первом канале по пятницам в 23:20, сразу после окончания шоу «Голос. Дети».