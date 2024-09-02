Исакова — о своей героине из сериала «Я не могу без тебя»: «Мы много спорили о прическе Валентины»

Зрители Первого канала уже успели оценить 12-серийную сельскую мелодраму Юрия Мороза «Я не могу без тебя», которая стартовала 26 августа.

Сериал повествует о превратностях любви, когда в долгих семейных отношениях наступает момент кризиса. В одной из главных ролей проекта снялась Виктория Исакова . Актриса в интервью Teleprogramma.org рассказала о своей героине Валентине, объяснила, чем она ей близка.

Звезда заметила, что абсолютно все герои сериала — люди сильные. А ее героиня радикально отличается от других женщин своей особенностью. Виктории Исаковой пришлось немало потрудиться над созданием образа Валентины. Режиссер Юрий Мороз при этом наставлял актрису так: «Валентина — как прекрасный цветок, который может быть и ядовитым».

Поэтому Виктории Исаковой пришлось впитать в себя это ощущение прекрасного цветка, который в любой момент может отравить человека, когда тот прикасается к нему. Кирилл, который влюбился в нее, понимал, что идет на большой риск, но сделал этот шаг, поскольку не мог иначе.