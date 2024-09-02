Исакова — о своей героине из сериала «Я не могу без тебя»: «Мы много спорили о прическе Валентины»
Виктория Исакова в роли Валентины. Фото: Первый канал/ фильм «Я не могу без тебя», режиссер Юрий Мороз
Виктория Исакова считает Валентину совершенно особенной женщиной.
Зрители Первого канала уже успели оценить 12-серийную сельскую мелодраму Юрия Мороза «Я не могу без тебя», которая стартовала 26 августа.
Сериал повествует о превратностях любви, когда в долгих семейных отношениях наступает момент кризиса. В одной из главных ролей проекта снялась Виктория Исакова. Актриса в интервью Teleprogramma.org рассказала о своей героине Валентине, объяснила, чем она ей близка.
Звезда заметила, что абсолютно все герои сериала — люди сильные. А ее героиня радикально отличается от других женщин своей особенностью. Виктории Исаковой пришлось немало потрудиться над созданием образа Валентины. Режиссер Юрий Мороз при этом наставлял актрису так: «Валентина — как прекрасный цветок, который может быть и ядовитым».
Поэтому Виктории Исаковой пришлось впитать в себя это ощущение прекрасного цветка, который в любой момент может отравить человека, когда тот прикасается к нему. Кирилл, который влюбился в нее, понимал, что идет на большой риск, но сделал этот шаг, поскольку не мог иначе.
Кадр из фильма «Я не могу без тебя», режиссер Юрий Мороз. Фото: Первый канал
Виктория Исакова призналась, что активно участвовала в создании образа Валентины, мало того иначе быть просто не могло.
«Мы очень много спорили о прическе моей Валентины. Режиссеру хотелось, чтобы она была немножко специальная, и у нас в итоге меняется расположение ее кос. В одной части фильма у моей героини косы впереди. Ощущение, что это чересчур, но, тем самым, она сразу привлекает внимание», — поведала Виктория Исакова
«Было ощущение, что мы большая семья, давно знакомы, и это очень комфортная ситуация — много шуток, смеха. При этом всегда, когда сильная актерская команда, ты находишься в ситуации особой готовности, мы все держали себя в форме», — заметила Виктория Исакова.