Озвучена причина смерти Натальи Теняковой, бабы Шуры из 'Любовь и голуби'

Умерла актриса Наталья Тенякова. Ей было 80 лет. Большинство зрителей помнят ее по роли в фильме Владимира Меньшова 'Любовь и голуби'. Наталья Тенякова сыграла бабу Шуру.

Телеграм-канал SHOT раскрыл причинут смерти актрисы. Она скончалась во сне от острой сердечной недостаточности. О дате прощания с Натальей Теняковой пока ничего не известно.

Но уже есть информция о месте захоронения звезды театра и кино. Родные Теняковой сообщили, что похоронена актриса будет на Троекуровском кладбище столицы.

О смерти Натальи Теняковой сообщил МХТ имени Чехова . Уход актрисы из жизни назвали великим горем.

Поклонники знаменитости в соцсетях скорбят о смерти Теняковой. Они считают, что уходит эпоха.

Наталья Тенякова была вдовой актера Сергея Юрского. Его не стало в феврале 2019 года. Тенякова тяжело переживала смерть любимого мужа. Их брак продлился с 1970 по 2019 годы. У пары есть дочь, Дарья Сергеевна Юрская.