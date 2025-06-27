Юлия Ковальчук о детях: "Это просто надо пережить"

Певица Юлия Ковальчук признается, что совместные поездки с детьми проходят без проблем только в постах блогеров. На самом же деле в этих путешествиях все не так радужно, как описывают инстадивы.

Об этом артистка рассказала на вручении премии "Мама года".

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков воспитывают семилетнюю Амелию. А в июле 2023 года у пары родилась дочь Алисия. Звездные супруги уже берут дочерей в путешествия. Но вся нагрузка ложится на хрупкие плечи только одного человека.

"И если кто-то в каких-то блогах скажет, что поездки с детьми — это не тяжело, это вранье", — отмечает Юлия.

"Каждый полет я заранее себя успокаиваю"

— А кто в таких путешествиях помогает вам?

— У меня такие дети, которые не воспринимают никого, кроме мамы. И ни няня, ни папа, никто им не нужен.

Поэтому, конечно, мне достается. Каждый полет я заранее себя успокаиваю, что это просто надо пережить.

— О чем мечтают ваши дети?

— Алисия только начала говорить. А старшая пока в своих мечтах пишет: певица. Но где-то в душе мне кажется, что мечты у нее совсем о другом.