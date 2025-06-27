Юлия Ковальчук о детях: "Это просто надо пережить"

Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press

Певица рассказала, как проходят ее совместные поездки с дочерями и о чем они мечтают. Артистка готова вновь стать матерью, она завила о незакрытом гештальте.

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Певица Юлия Ковальчук признается, что совместные поездки с детьми проходят без проблем только в постах блогеров. На самом же деле в этих путешествиях все не так радужно, как описывают инстадивы.

Об этом артистка рассказала на вручении премии "Мама года".

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков воспитывают семилетнюю Амелию. А в июле 2023 года у пары родилась дочь Алисия. Звездные супруги уже берут дочерей в путешествия. Но вся нагрузка ложится на хрупкие плечи только одного человека.

"И если кто-то в каких-то блогах скажет, что поездки с детьми — это не тяжело, это вранье", — отмечает Юлия.

"Каждый полет я заранее себя успокаиваю"

— А кто в таких путешествиях помогает вам?

— У меня такие дети, которые не воспринимают никого, кроме мамы. И ни няня, ни папа, никто им не нужен.

Поэтому, конечно, мне достается. Каждый полет я заранее себя успокаиваю, что это просто надо пережить.

— О чем мечтают ваши дети?

— Алисия только начала говорить. А старшая пока в своих мечтах пишет: певица. Но где-то в душе мне кажется, что мечты у нее совсем о другом.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

— Опишите, пожалуйста, ваш идеальный вечер.

— Когда все здоровы, все дома, мы вместе поужинали, выполнили какое-то совместное действие. А потом детей тихонечко надо распределить поспать.

"У меня не закрыт гештальт по мальчикам"

— Как вам удается так хорошо сочетать материнство с профессией артиста?

— Мне кажется, это вопрос, который людям не так сильно интересен. Мы отвечаем на него уже 20 лет. В любой профессии есть и плюсы, и минусы.

С одной стороны, публичность — это здорово, с другой — это отсутствие личной жизни. У тебя много друзей, новых знакомств, но ты не принадлежишь себе.

Ничего нового в профессии артиста нет. Она такая же, как у других, но со своими нюансами.

— Хотели бы вы еще раз стать матерью?

— Если Бог даст, то я, безусловно, буду рада. У меня не закрыт гештальт по мальчикам.

Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу,

Справка

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. До свадьбы они встречались пять лет.

Свадебное торжество прошло в Испании.

Звездная пара старается как можно меньше показывать детей в публичном пространстве.

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