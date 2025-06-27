Юлия Ковальчук о детях: "Это просто надо пережить"

Певица Юлия Ковальчук признается, что совместные поездки с детьми проходят без проблем только в постах блогеров. На самом же деле в этих путешествиях все не так радужно, как описывают инстадивы.
Об этом артистка рассказала на вручении премии "Мама года".
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков воспитывают семилетнюю Амелию. А в июле 2023 года у пары родилась дочь Алисия. Звездные супруги уже берут дочерей в путешествия. Но вся нагрузка ложится на хрупкие плечи только одного человека.
"И если кто-то в каких-то блогах скажет, что поездки с детьми — это не тяжело, это вранье", — отмечает Юлия.
"Каждый полет я заранее себя успокаиваю"
— А кто в таких путешествиях помогает вам?
— У меня такие дети, которые не воспринимают никого, кроме мамы. И ни няня, ни папа, никто им не нужен.
Поэтому, конечно, мне достается. Каждый полет я заранее себя успокаиваю, что это просто надо пережить.
— О чем мечтают ваши дети?
— Алисия только начала говорить. А старшая пока в своих мечтах пишет: певица. Но где-то в душе мне кажется, что мечты у нее совсем о другом.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
— Опишите, пожалуйста, ваш идеальный вечер.
— Когда все здоровы, все дома, мы вместе поужинали, выполнили какое-то совместное действие. А потом детей тихонечко надо распределить поспать.
"У меня не закрыт гештальт по мальчикам"
— Как вам удается так хорошо сочетать материнство с профессией артиста?
— Мне кажется, это вопрос, который людям не так сильно интересен. Мы отвечаем на него уже 20 лет. В любой профессии есть и плюсы, и минусы.
С одной стороны, публичность — это здорово, с другой — это отсутствие личной жизни. У тебя много друзей, новых знакомств, но ты не принадлежишь себе.
Ничего нового в профессии артиста нет. Она такая же, как у других, но со своими нюансами.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Global Look Press
— Хотели бы вы еще раз стать матерью?
— Если Бог даст, то я, безусловно, буду рада. У меня не закрыт гештальт по мальчикам.
Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу,
Справка
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. До свадьбы они встречались пять лет.
Свадебное торжество прошло в Испании.
Звездная пара старается как можно меньше показывать детей в публичном пространстве.
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