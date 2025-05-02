Ковальчук ответила Баскову, когда бросит Чумакова

Скандальное интервью Алексея Чумакова, которое он дал Светлане Бондарчук, до сих пор тревожит поклонников. Певец заявил, что сразу ощутил интимный интерес к Юлии Ковальчук. В итоге она не только стала его девушкой, но и женой. У пары подрастают две дочери Амелия и Алисия. Возлюбленная музыканта как может защищает его перед общественностью. Так, экс-солистка группы «Блестящие» дала отпор и Николаю Баскову. Тот спросил у певицы, когда же она уйдет от Алексея Чумакова.

«Юля Ковальчук сегодня без мужа пришла: как-будто у них разлад в семье, — во всеуслышание заявил Николай. — Пресса активизируйтесь!»

«Не дай Бог, — выпалила артистка в ответ Баскову и сообщила, когда разведется с Чумаковым.