Ковальчук ответила Баскову, когда бросит Чумакова

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press
Ковальчук — про Чумакова: «Мой развод будет только в следующей жизни!»
Скандальное интервью Алексея Чумакова, которое он дал Светлане Бондарчук, до сих пор тревожит поклонников. Певец заявил, что сразу ощутил интимный интерес к Юлии Ковальчук. В итоге она не только стала его девушкой, но и женой. У пары подрастают две дочери Амелия и Алисия. Возлюбленная музыканта как может защищает его перед общественностью. Так, экс-солистка группы «Блестящие» дала отпор и Николаю Баскову. Тот спросил у певицы, когда же она уйдет от Алексея Чумакова.
«Юля Ковальчук сегодня без мужа пришла: как-будто у них разлад в семье, — во всеуслышание заявил Николай. — Пресса активизируйтесь!»
«Не дай Бог, — выпалила артистка в ответ Баскову и сообщила, когда разведется с Чумаковым.
«Мой развод будет только в следующей жизни!» - приводит mk.ru слова Юлии Ковальчук.
Николай Басков подчеркнул, что искренне уважает и ценит положительные черты характера Алексея Чумакова. Он назвал его хорошим человеком. По мнению Баскова, Чумаков отличается оригинальностью подхода. Певец уверен, привычные выражения любви вроде «люблю, скучаю» могли бы звучать значительно обыденно для аудитории.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук женаты уже практически семнадцать лет. Длительность союза поражает постоянством чувств и доверия друг другу. Пара долго жила гражданским браком, но позже предпочла зарегистрировать отношения официально. Себя музыкант в шутку называет главным абьюзером страны. При этом он уточнил, что его карта с деньгами находится у Юлии Ковальчук. Она тратит любые суммы на свои прихоти. И не спрашивает у мужа, сколько она может оставить в магазинах за раз.