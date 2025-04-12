Ковальчук о том, как Чумаков в пять утра отослал ее домой после первой близости: «И тут он мне говорит: «Ну что, ты поехала?»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков пришли в студию Павла Воли и Ильи Соболева, став героями проекта «Шоу Воли» на ТНТ.

В беседе с комиками певица намекнула, что во всем поддерживает своего мужа. Похоже, что Юлия Ковальчук решила подлить масла в огонь, вспомнив о том, как будущий муж отослал ее домой в пять утра после первой близости. По словам Чумакова, он просто предложил Юлии вызвать для нее такси. Так как у него были какие-то дела, домой он отправлял ее не просто так, а по определенной причине.

«Ночь романтики, такая вожделенная, все было прекрасно. Время — пол шестого утра, я вся на неге, на потрясающих романтических ощущениях влюбленности. И тут он мне говорит: «Ну что, ты поехала?» или как-то так», - поделилась Юлия Ковальчук.

Алексей Чумаков признался, что потом понял, что обидел девушку, которая неправильно поняла его слова, посчитав, что он хочет выпроводить ее из дома.



Также супруги обсудили скандал, связанный с интервью, когда Чумаков признался, что при первой встрече задумался о близости с Ковальчук. Поклонники посчитали, что своими высказываниями певец унизил жену на всю стану.

«А я вообще не понимаю, что так задело женщин. Мне кажется, это прекрасный комплимент для любой молодой девушки, когда мужчина хотел бы ее... Самое главное в этой истории знаешь что? Что меня нисколько не задевает эта фраза», — подметила Юлия Ковальчук.

По материалам Super