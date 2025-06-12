Виталина Цымбалюк-Романовская: "Люди рожают от кого попало"

Виталина Цымбалюк-Романовская рассекретила имя отца дочери Виктории.
Это случилось в эфире шоу "Малахов" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия".
Выяснилось, что этого таинственного мужчину зовут Давид. И, по словам пианистки, Армен Джигарханян относился к нему с большой любовью.
Но сейчас Виталина живет одна. Помогает ли Давид с воспитанием ребенка — неизвестно. Об участии мужчины в жизни дочери она не сообщает.
В каких отношениях артистка с неким Давидом на самом деле? Какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой?
Эти и другие вопросы Teleprogramma.org задала самой Виталине Цымбалюк-Романовской.
"Это должно быть навсегда, а гарантий никто не дает!"
— Виталина, вы сказали, что пока не встретили человека, похожего на вашего папу. Такого, кто мог бы стать хорошим отцом для вашей дочери. А какими качествами обладал ваш отец?
— Речь идет об отношении к ребенку и о готовности взять ответственность за его жизнь.
Сейчас такое время, что люди дистанцируются друг от друга. У них изменились представления об отношениях. Это касается и дружбы, и любви.
Но для меня важно то, что общими словами называется "семейные ценности". Это должно быть навсегда, а гарантий никто не дает!
А я видела много человеческого предательства. Это не то, что мужчины плохие. Просто сейчас принято тяготеть к более отстраненным отношениям. И каждый сам за себя!
"У мужчин должен быть определенный комплекс качеств, но его нет"
— Вы талантливая и красивая женщина, но сейчас одна. А что не так в современных мужчинах, кто мог бы составить вам пару? Женатые, жадные, эгоистичные?
— Я по этому поводу не переживаю, но чего-то не хватает. У мужчин должен быть определенный комплекс качеств. Но я просто вижу, что его нет.
И здесь нет никакой трагедии, понимаете?
"Люди рожают от того, кто встретился, от кого попало"
— Вы ходили на свидания до рождения дочери? Убеждались, что вам никто не подходит?
— Просто все же сразу понятно по человеку, что он представляет из себя. И я понимала, что эта история не подходит.
А по поводу хейтеров... Люди не думают, когда пишут: "Вы, что, до сих пор не нашли, от кого родить?" Это вообще верх бестактности.
Люди рожают от того, кто встретился, от кого попало. А я хотела, чтобы у Вики было все предсказуемо, стабильно и, насколько возможно, идеально.
Наверное, у меня повышенное чувство ответственности перед ребенком.
— Но вы предпринимаете попытки найти свою судьбу?
— Вы знаете, я никогда ничего специально не ищу и не прошу. Как по Булгакову.
У меня такая жизнь, что люди сами приходят ко мне. Тут невозможно угадать, как сложится судьба. Поэтому я просто живу и делаю, что могу.
А за других людей очень сложно отвечать. Люди же не меняются. И определенный набор качеств или обстоятельств может негативно сказаться впоследствии.
Многие потом разводятся, начинаются судебные выяснения отношений. Я просто никогда не хочу иметь с этим дело. В людях же очень трудно быть уверенным.
С Арменом Борисовичем это произошло из-за болезни. А бывает, что люди просто меняются. Меняются и взаимоотношения через десять, пятнадцать лет. Это же история на длинную дистанцию.
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
"Армен Борисович — совершенно особенный человек"
— Хотели ли бы вы, чтобы ваш потенциальный избранник напоминал бы Армена Борисовича?
— Вы знаете, это невозможно. То поколение мужчин совершенно другое, чем последующее за ним. И Армен Борисович — совершенно особенный человек.
Вообще, не бывает похожих людей и взаимоотношений. Нельзя говорить: "А вот у этой пары, а у той…" Представляете, два разных человека, и между ними что-то происходит. Как это можно повторить? Это невозможно!
Это абсолютно индивидуально и дело случая, везения и работы двух людей над своими взаимоотношениями.
— Расскажете ли вы об Армене Борисовиче Виктории?
— Безусловно. Виктория все будет знать. Это не может быть секретом от ребенка, потому что она будет чего-то недопонимать. Не дай бог, у нее возникнут какие-то комплексы.
Ребенка нужно правильно воспитать, чтобы она все понимала.
— Недавно вы раскрыли имя отца вашей дочери — Давид. Человек, которого любил Армен Борисович. Он как-то участвует в жизни Виктории?
- Вы знаете, я пока не готова отвечать на этот вопрос. Вокруг этой темы слишком большой ажиотаж.
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
"Врачи приглашают за вторым ребеночком"
— Вы бы хотели родить еще одного ребенка?
— Честно говоря, не знаю. Этого нельзя запланировать. Если обстоятельства будут складываться соответствующим образом, то почему бы и нет.
Мне очень повезло. И беременность протекала легко, и замечательная клиника, где я рожала, и прекрасное отношение врачей. Они все приглашают за вторым ребеночком.
Пока разберусь с одной маленькой. Мне же все это непривычно, но я учусь понимать ее.
— Вам кто-то помогает с Викторией?
— Нет. Я сама везде выезжаю с ней, посторонним людям не доверяю. Считаю, что у нас нет культуры ухода за другими людьми.
Я не могу оставить ребенка, который пока ничего не может сказать, неизвестно на кого. А Москва — большой город. И если выезжать куда-то, то это минимум на четыре-шесть часов. Категорически не хочу этого делать!
Точно также я не заказываю клининг. Сама люблю наводить порядок у себя в квартире. В смысле быта я очень чистоплотный человек.
Мне кажется, я сделаю все лучше всех.
Справка:
Виталина Цымбалюк-Романовская стала матерью в 46 лет. Ее дочь Виктория появилась на свет в марте 2025 года. Свое имя она получила в честь дедушки Виктора по отцовской линии. Девочка носит фамилию Романовская.
По слухам, Виталина могла стать матерью, воспользовавшись биоматериалом своего бывшего мужа, Армена Джигарханяна. Якобы она хранила его для последующего использования.
Сама Виталина не стала комментировать эти предположения. Предоставила возможность людям составить собственное мнение.
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