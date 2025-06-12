Виталина Цымбалюк-Романовская: "Люди рожают от кого попало"

Виталина Цымбалюк-Романовская рассекретила имя отца дочери Виктории.

Это случилось в эфире шоу "Малахов" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия".

Выяснилось, что этого таинственного мужчину зовут Давид. И, по словам пианистки, Армен Джигарханян относился к нему с большой любовью.

Но сейчас Виталина живет одна. Помогает ли Давид с воспитанием ребенка — неизвестно. Об участии мужчины в жизни дочери она не сообщает.

В каких отношениях артистка с неким Давидом на самом деле? Какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой?

Эти и другие вопросы Teleprogramma.org задала самой Виталине Цымбалюк-Романовской.

"Это должно быть навсегда, а гарантий никто не дает!"

— Виталина, вы сказали, что пока не встретили человека, похожего на вашего папу. Такого, кто мог бы стать хорошим отцом для вашей дочери. А какими качествами обладал ваш отец?

— Речь идет об отношении к ребенку и о готовности взять ответственность за его жизнь.

Сейчас такое время, что люди дистанцируются друг от друга. У них изменились представления об отношениях. Это касается и дружбы, и любви.

Но для меня важно то, что общими словами называется "семейные ценности". Это должно быть навсегда, а гарантий никто не дает!

А я видела много человеческого предательства. Это не то, что мужчины плохие. Просто сейчас принято тяготеть к более отстраненным отношениям. И каждый сам за себя!

"У мужчин должен быть определенный комплекс качеств, но его нет"

— Вы талантливая и красивая женщина, но сейчас одна. А что не так в современных мужчинах, кто мог бы составить вам пару? Женатые, жадные, эгоистичные?

— Я по этому поводу не переживаю, но чего-то не хватает. У мужчин должен быть определенный комплекс качеств. Но я просто вижу, что его нет.

И здесь нет никакой трагедии, понимаете?

"Люди рожают от того, кто встретился, от кого попало"

— Вы ходили на свидания до рождения дочери? Убеждались, что вам никто не подходит?

— Просто все же сразу понятно по человеку, что он представляет из себя. И я понимала, что эта история не подходит.

А по поводу хейтеров... Люди не думают, когда пишут: "Вы, что, до сих пор не нашли, от кого родить?" Это вообще верх бестактности.

Люди рожают от того, кто встретился, от кого попало. А я хотела, чтобы у Вики было все предсказуемо, стабильно и, насколько возможно, идеально.

Наверное, у меня повышенное чувство ответственности перед ребенком.

— Но вы предпринимаете попытки найти свою судьбу?

— Вы знаете, я никогда ничего специально не ищу и не прошу. Как по Булгакову.

У меня такая жизнь, что люди сами приходят ко мне. Тут невозможно угадать, как сложится судьба. Поэтому я просто живу и делаю, что могу.

А за других людей очень сложно отвечать. Люди же не меняются. И определенный набор качеств или обстоятельств может негативно сказаться впоследствии.

Многие потом разводятся, начинаются судебные выяснения отношений. Я просто никогда не хочу иметь с этим дело. В людях же очень трудно быть уверенным.

С Арменом Борисовичем это произошло из-за болезни. А бывает, что люди просто меняются. Меняются и взаимоотношения через десять, пятнадцать лет. Это же история на длинную дистанцию.