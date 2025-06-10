Кто отец ребенка Виталины Цымбалюк-Романовской?

Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на шоу Андрея Малахова. Молодая мама раскрыла имя отца своей дочери. Она сообщила, что родила дочку от человека по имени Давид.

"Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович", — сообщила о дочери Цымбалюк-Романовская.

Виталина впервые стала мамой в 46 лет. Ее дочь появилась на свет в марте 2025 года. Цымбалюк-Романовская назвала ее Викторией в честь своего папы. И фамилию дала свою — Романовская.

Многие считали, что Виталина могла родить дочку от бывшего мужа, Армена Джигарханяна. С ним она прожила значительную часть своей жизни. Ходили слухи, что Цымбалюк-Романовская могла сохранить биоматериал знаменитости. А затем использовать его для зачатия ребенка.

Виталина не стала ни опровергать, ни подтверждать эти домыслы. Она заявила, что люди могут думать так, как им хочется.