Цымбалюк-Романовская — о дочери: "Все хотят, чтобы папой был Армен Борисович"

Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на шоу 'Малахов' Андрея Малахова. Во время него она раскрыла тайну появления на свет своей дочери. От кого же она родила малышку? Неужели от ныне покойного бывшего мужа Армена Джигарханяна?
Виталина Цымбалюк-Романовская решила не разубеждать людей. Пусть верят в то, что верят.
"Все хотят, чтобы папой был Армен Борисович. Я это не могу даже объяснить, я так не планировала", — сказала в эфире ток-шоу Виталина Цымбалюк-Романовская.
Она добавила, что не хочет никого лишать иллюзий.
"Пусть люди думают, как хотят", — отметила Виталина.
Виталина Цымбалюк-Романовская на прогулке с дочкой. Фото: соцсети Виталины Цымбалюк-Романовской
Виталина рассказала, что назвала дочь Викторией в честь своего отца. А фамилию дала свою — Романовская.
Раскрывать личность мужчины, который стал отцом ее дочери, Виталина не стала. Она лишь озвучила отчество малышки.
"Мою малышку зовут Виктория Давидовна. Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович", — уточнила Виталина Романовская.
В эфире ток-шоу 'Малахов' Виталина впервые показала лицо дочери. Виктория блондинка, как и ее мама.
Дочь Виталины Цымбалюк-Романовской. Фото: кадр программы
Мужчину, с которым она хотела бы создать семью, Виталина пока не встретила. Но надежды не теряет.
Цымбалюк- Романовская родила дочь Викторию в марте этого года. Беременность она тщательно скрывала. Материнство Виталины стало большим сюрпризом для всех.
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