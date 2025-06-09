Цымбалюк-Романовская — о дочери: "Все хотят, чтобы папой был Армен Борисович"

Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на шоу 'Малахов' Андрея Малахова. Во время него она раскрыла тайну появления на свет своей дочери. От кого же она родила малышку? Неужели от ныне покойного бывшего мужа Армена Джигарханяна?

Виталина Цымбалюк-Романовская решила не разубеждать людей. Пусть верят в то, что верят.

"Все хотят, чтобы папой был Армен Борисович. Я это не могу даже объяснить, я так не планировала", — сказала в эфире ток-шоу Виталина Цымбалюк-Романовская.

Она добавила, что не хочет никого лишать иллюзий.