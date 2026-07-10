SHAMAN о своих гонорарах: «Можно быть патриотом и хорошо зарабатывать»

В Сети появилась новость, что SHAMAN сыграл тайную свадьбу в центре Москвы. По сведениям Телеграм-канала Mash, торжество обошлось певцу и Екатерине Мизулиной в 8 миллионов рублей.

Пара сняла ресторан на Петровке на сутки. При этом организаторы торжества позаботились о том, чтобы в заведение не проникла даже муха.

А меж в тем в соцсетях уже обсуждают сумму, потраченную парой на торжество. Ведь она почти равна стоимости маленькой квартиры в Москве, где-нибудь на окраине столицы. Да и то за такие деньги уже сложно что-то купить. Квартирный вопрос все-таки испортил многих.

Впрочем, косвенно на вопрос: «За чей счет банкет?» SHAMAN ответил журналистам еще на своей большой пресс-конференции, когда рассказал о своих гонорарах и не только…

SHAMAN: «Аллу Пугачеву никто не называет Кремлевским проектом»

- Ярослав, что бы вы ответили тем, кто называет вас «Кремлевским проектом», считает, что вы очень много зарабатываете?

- Алла Пугачева тоже неоднократно встречалась и с Горбачевым, и с Ельциным. Только однако никто ее не называет Кремлевским проектом, согласитесь.

Вы же понимаете, что искусственно создать такой проект в пробирке невозможно, потому что не хватает главного ингредиента – народной любви. Мне что, Кремль песни пишет или образы придумывает? Или говорит, как я должен себя вести, что говорить, а что - нет? Тогда таких SHAMANов было бы штук 10-15, а то и больше.

Кто сказал, что быть открытым патриотом – это не круто? Разве в этом пути есть правда?

Вообще-то, я уже давно не Кремлевский проект, а Кремлевская звезда.