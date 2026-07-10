SHAMAN о своих гонорарах: «Можно быть патриотом и хорошо зарабатывать»

В Сети появилась новость, что SHAMAN сыграл тайную свадьбу в центре Москвы. По сведениям Телеграм-канала Mash, торжество обошлось певцу и Екатерине Мизулиной в 8 миллионов рублей.
Пара сняла ресторан на Петровке на сутки. При этом организаторы торжества позаботились о том, чтобы в заведение не проникла даже муха.
А меж в тем в соцсетях уже обсуждают сумму, потраченную парой на торжество. Ведь она почти равна стоимости маленькой квартиры в Москве, где-нибудь на окраине столицы. Да и то за такие деньги уже сложно что-то купить. Квартирный вопрос все-таки испортил многих.
Впрочем, косвенно на вопрос: «За чей счет банкет?» SHAMAN ответил журналистам еще на своей большой пресс-конференции, когда рассказал о своих гонорарах и не только…
SHAMAN: «Аллу Пугачеву никто не называет Кремлевским проектом»
- Ярослав, что бы вы ответили тем, кто называет вас «Кремлевским проектом», считает, что вы очень много зарабатываете?
- Алла Пугачева тоже неоднократно встречалась и с Горбачевым, и с Ельциным. Только однако никто ее не называет Кремлевским проектом, согласитесь.
Вы же понимаете, что искусственно создать такой проект в пробирке невозможно, потому что не хватает главного ингредиента – народной любви. Мне что, Кремль песни пишет или образы придумывает? Или говорит, как я должен себя вести, что говорить, а что - нет? Тогда таких SHAMANов было бы штук 10-15, а то и больше.
Кто сказал, что быть открытым патриотом – это не круто? Разве в этом пути есть правда?
Вообще-то, я уже давно не Кремлевский проект, а Кремлевская звезда.
- Ну а как бы вы могли прокомментировать тему ваших гонораров?
- Они, конечно же, преувеличены, раздуты. Я не зарабатываю ни больше, ни меньше артистов такого же уровня. Выступаю на сцене с четырех лет.
Простой русский парень из небольшого городка, который проделал огромный путь к большой сцене, стал большим, известным артистом только в 30 лет. Вдумайтесь!
Ты ездишь на мерседесе, как ты можешь? Ты же патриот. Ты носишь кожаные штаны и дреды? Ты же патриот. Как ты себе такое позволяешь? Как ты можешь пользоваться благами цивилизации?
Никто из них не задается вопросом, сколько я сам плачу в казну, помимо зарплаты своей огромной команде, сколько добрых дел совершено с оглаской и без.
Я не понимаю тех, кто считает, что артистам, которые не высказывают свою гражданскую позицию в трудное для страны время, само собой, разумеется, положено много зарабатывать, жить на всю катушку, шиковать. У меня это в голове не укладывается.
Спрашиваешь у них лично, а почему это они не выражают открыто свою гражданскую позицию. А они и говорят напрямую: «Ну, ты же понимаешь, что если мы так скажем, то потеряем большую часть аудитории. Нам скажут: «Фу, продался, зашкварился».
Вы хотите сказать, что поехать на Донбасс, спеть для наших ребят – это продаться? А что вы им скажете, когда они вернутся обратно?
Но можно быть патриотом, хорошо зарабатывать, достойно жить, совершать добрые дела. И самое главное – всегда оставаться со своей страной.
SHAMAN: «Граждане, которые маркируются иноагентами, безусловно, имеют право подать на меня в суд»
- В Сети до сих пор обсуждают клип на вашу песню «Россия-мама», где фигурируют иноагенты…
- Я как творческий талантливый человек придумал эту идею у себя в голове. И она сработала. Это опять же говорит о том, что я как продюсер своего подопечного делаю все правильно.
Этот клип разлетелся, его посмотрели абсолютно все, написали об этом. Моя работа здесь выполнена.
Многие писали комментарии, мол, как ты можешь использовать изображения без согласования? Я совершенно спокойно могу на это ответить, сказав, что действительно, по законам России граждане, которые маркируются иноагентами, безусловно, имеют право подать на меня в суд. У них есть такая возможность.
Если они захотят это сделать, это их право, предусмотренное российским законодательством.
- Что для вас самое важное в творчестве?
- Когда я бываю за ленточкой со своими благотворительными выступлениями, концертами, то мы общаемся с бойцами. И вот в один из визитов в госпитале я общался с бойцом впрямую, без камер и ваших коллег.
У нас состоялся прямой разговор, и я задал прямой открытый вопрос. Я его спросил: «А то, что я пою, пишу песни, езжу к вам, то, чем я занимаюсь, - это вообще вам нужно? Это вам хоть как-то помогает? Хоть как-то?».
Ответ меня просто ошеломил и мгновенно пробил на слезу. Знаете, что он ответил? «Ты что, дурак, что ли? Мы недавно с пацанами под твою песню «Мой бой» высоту взяли».
И у меня сразу слезы. В общем, обнялись, поговорили еще. И этот разговор я запомнил на всю жизнь. Вот так!
А вы верите в искренность певца? Делитесь в комментариях!
Читайте также: