SHAMAN: «Еще месяц назад у нас с Катей состоялся тайный развод»

Недавно в СМИ появилась информация, что певец SHAMAN сыграл тайную свадьбу с Екатериной Мизулиной. Мол, понятно, что они расписались в ЗАГСе Донецка еще в прошлом году, но вот отпраздновали это событие только сейчас в кругу семьи, в ресторане на Патриарших прудах.

А чтобы не привлекать излишнего внимания, Ярослав и Екатерина пришли туда в повседневной одежде. Рядом с супругами были замечены их родственники и Григорий Лепс, который уже давно дружит с артистом.

SHAMAN прокомментировал это событие на своей большой пресс-конференции в «РИА Новости». Беседу с журналистами он построил так, что отвечал на вопросы представителей СМИ по блокам, в хронологическом порядке.

А свою речь начал с того, почему вообще решил стать певцом, как появился его псевдоним, почему он носит кожаные штаны, комментировал обвинения в пиаре на патриотизме, говорил о выступлении на «Интервидении» и клипе «Россия-мама».

И, конечно, не обошел стороной и личную жизнь.

SHAMAN о свадьбе на Патриарших прудах: «У нас был обычный ужин с родственниками»

- Ярослав, прокомментируйте, пожалуйста, сообщения СМИ о праздновании вашей свадьбы в ресторане на Патриарших прудах…

- Процесс регистрации был еще в прошлом году в Донецке. А тут, я увидел от ваших коллег сообщение: «Состоялась тайная свадьба». Еще месяц назад у нас с Катей состоялся тайный развод. Мы на диване по вечерам лежим и просто ухахатываемся от этих новостей и не знаем, что нам делать.

Либо нам тайно жениться, либо разводиться. Вы нас жените или разводите, в конце концов?

- Ну свадьба-то тайная была?

- У нас был обычный ужин с родственниками.

- То есть получается, что журналисты все придумали?

- Некоторые журналисты – такие придумщики.

- То есть это был тайный ужин с Григорием Лепсом?

- А почему бы и нет? Мы с Григорием встречаемся и общаемся, и обедаем, и ужинаем, и завтракаем. Так что все в порядке. Могу себе позволить.