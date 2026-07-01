SHAMAN: «Еще месяц назад у нас с Катей состоялся тайный развод»

Недавно в СМИ появилась информация, что певец SHAMAN сыграл тайную свадьбу с Екатериной Мизулиной. Мол, понятно, что они расписались в ЗАГСе Донецка еще в прошлом году, но вот отпраздновали это событие только сейчас в кругу семьи, в ресторане на Патриарших прудах.
А чтобы не привлекать излишнего внимания, Ярослав и Екатерина пришли туда в повседневной одежде. Рядом с супругами были замечены их родственники и Григорий Лепс, который уже давно дружит с артистом.
SHAMAN прокомментировал это событие на своей большой пресс-конференции в «РИА Новости». Беседу с журналистами он построил так, что отвечал на вопросы представителей СМИ по блокам, в хронологическом порядке.
А свою речь начал с того, почему вообще решил стать певцом, как появился его псевдоним, почему он носит кожаные штаны, комментировал обвинения в пиаре на патриотизме, говорил о выступлении на «Интервидении» и клипе «Россия-мама».
И, конечно, не обошел стороной и личную жизнь.
SHAMAN о свадьбе на Патриарших прудах: «У нас был обычный ужин с родственниками»
- Ярослав, прокомментируйте, пожалуйста, сообщения СМИ о праздновании вашей свадьбы в ресторане на Патриарших прудах…
- Процесс регистрации был еще в прошлом году в Донецке. А тут, я увидел от ваших коллег сообщение: «Состоялась тайная свадьба». Еще месяц назад у нас с Катей состоялся тайный развод. Мы на диване по вечерам лежим и просто ухахатываемся от этих новостей и не знаем, что нам делать.
Либо нам тайно жениться, либо разводиться. Вы нас жените или разводите, в конце концов?
- Ну свадьба-то тайная была?
- У нас был обычный ужин с родственниками.
- То есть получается, что журналисты все придумали?
- Некоторые журналисты – такие придумщики.
- То есть это был тайный ужин с Григорием Лепсом?
- А почему бы и нет? Мы с Григорием встречаемся и общаемся, и обедаем, и ужинаем, и завтракаем. Так что все в порядке. Могу себе позволить.
SHAMAN и Екатерина Мизулина в ЗАГСе Донецка. Фото: соцсети
SHAMAN о Егоре Криде: «Мне не с руки идти на конфронтацию с ребенком»
- До сих пор не утихают разговоры по поводу вашего поцелуя с Екатериной Мизулиной, когда в столичной школе снимался клип на песню «Я останусь с тобой»…
- Что было бы, если бы это была не имитация поцелуя, а открытый жаркий поцелуй? У нас, что, старшеклассники не знают, что такое целоваться? Или под запретом пропаганда традиционных отношений?
Или, может, родители этих старшеклассников дома не целуются? А, я забыл, настоящим патриотам же ничего нельзя. Все это очень аморально…
А вот, например, Егору Криду, шоу которого тоже видит огромное количество школьников, почему-то позволительны интимные сценки с поцелуями со своей партнершей. Но есть один нюанс.
Мы с Катериной официально зарегистрировали отношения, я сделал, как положено, официальное предложение. А вот сделал ли предложение этой девушке Егор Крид? Поживем – увидим.
- А почему вы не вмешивались в давний конфликт между Егором и Екатериной? Не вызвали его, так сказать, на дуэль?
- Конечно, Катерина мне показывала некоторые видео. И они были наполнены излишними эмоциями, истерикой. Все это было достаточно по-детски.
А вы же понимаете мне как взрослому мужчине не с руки идти на конфронтацию и воевать с ребенком. А то можно и зависимость подцепить, например, начать рекламировать онлайн-казино на многотысячную аудиторию после той ужасной трагедии в Crocus City.
Интернет-то помнит все!
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Global Look Press
- А как бы вы ответили на обвинения, что ваши отношения с Екатериной Мизулиной – вообще пиар-роман?
- Как известно, счастье любит тишину. И мне бы не хотелось разговаривать о своих отношениях, как и любому нормальному человеку. Но у меня известность и медийность, так же, как и у Екатерины.
Поэтому из двух зол мы выбираем меньшее. Приходится по общему согласованию делать какие-то позитивные заявления, чем об этом, что-то себе нафантазировав, будет писать общественность. А что же там происходит?
Согласитесь, мы в 2025 году сделали все красиво, все в порядке. Завершили эту историю логичным образом в ЗАГСе Донецка. Никаких громких заявлений не было.
И что мы видим? Когда тишина, начинают возникать сплетни. А что же они притихли? Наверное, развелись, между ними пошла трещина.
Я понимаю, что некоторым поклонницам хочется, чтобы мое сердечко было свободным. Но не переживайте вы так. На сцене я полностью ваш.
Но у людей всегда будет пища для разговоров. Родим ребенка – а где второй? Ну, двух мало, надо третьего, четвертого или, как раньше было, по 15 детей.
Недавно мы с Катей отдыхали в Суздали, выкладываем фотографии: поле, стог сена. Нам пишут: «Фу, они не нравятся, мерзкие» и так далее.
Что они хотят этим сказать?
В общем, невозможно всем понравиться. И лучше я буду неудобным патриотом на пару с Катей.
А что вы думаете об этой паре? Верите ли в искренность их чувств? Делитесь в комментариях!
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