SHAMAN и Мизулина потратили 8 миллионов на свадьбу в центре Москвы

Певец SHAMAN и его дама сердца, глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина потратили 8 миллионов рублей на свадьбу в центре Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Как проходила свадьба певца

По данным Интернет-ресурса, торжество проходило в ресторане «Большой» на Петровке. Гостями праздника стало около 30 человек. Специально для свадьбы певца заведение полностью закрыли на сутки, а окна в ресторан плотно занавесили, чтобы никто не мог увидеть, что там происходит.

Зал и камин украсили пионами. Гостей угощали салатами, закусками, мясом и элитным алкоголем. Для гостей выступал друг артиста Григорий Лепс.

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По данным Телеграм-канала Mash, аренда ресторана обошлась звездным супругам в 6 миллионов рублей, еще 600 000 ушло на сервисный сбор

В остальную сумму вошли декор, цветы, помощь персонала и организация самого праздника. Свадьба была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

А как вы думаете, много ли потратил SHAMAN на свадьбу? Делитесь в комментариях!