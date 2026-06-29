SHAMAN попросил не ранить его близких и рассказал о разводе

Артист SHAMAN попросил оставить в покое его близких и прекратить распускать слухи о личной жизни.

«Не надо меня ранить. Мне уже невозможно ранить. Не раньте моих близких, мое окружение. Потому что мне за них обидно. И мне как мужу хочется за это вступиться просто», — цитирует слова певца Teleprogramma.org.

В своем выступлении артист также объяснил хронологию событий, которая стала предметом обсуждений в соцсетях.

По его словам, он подал на развод с бывшей супругой Еленой Мартыновой еще в сентябре 2024 года, и с того момента они фактически перестали жить вместе.

А отношения с нынешней женой Екатериной Мизулиной начались только в конце декабря того же года.

«Вот опять же, от недостатка информации все происходит. Потому что мы с Еленой в сентябре подали на развод, фактически с сентября не жили вместе. А с Катериной начали встречаться только в конце декабря. То есть прошло несколько месяцев. Поэтому, ну, имейте совесть», — подчеркнул он.

Напомним, слухи о романе SHAMAN и Мизулиной ходили еще до официального развода артиста. Однако сам певец неоднократно просил не торопиться с выводами.

Официально о своих отношениях пара объявила в марте 2025 года со сцены концерта в московском Live Arena. А в ноябре того же года Дронов и Мизулина неожиданно для всех расписались в ЗАГСе Донецка .

Для Ярослава Дронова это уже третий брак. С первой женой Мариной Рощупкиной, которая старше него на шесть лет, он развелся из-за ее нежелания жить в Москве.

Сейчас у него есть дочь Варвара от первого брака. Второй брак с медиаменеджером Еленой Мартыновой продлился семь лет и завершился в 2024 году — супруги разошлись, по официальной версии, из-за плотного графика работы и нехватки времени на личную жизнь.