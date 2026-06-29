SHAMAN попросил не называть разлучницей Екатерину Мизулину

Артист признался, что предпочел публично контролировать историю своих отношений с Екатериной Мизулиной, чтобы избежать еще большего количества сплетен.

«Из двух зол приходится выбирать наименьшее. Лучше контролировать под нашим присмотром с Екатериной, по согласованию, по нашему общему. Делать какие-то заявления позитивные. И чем об этом... что-то себе придумав и нафантазировав, будут писать общественность. Там будут всякую чушь писать, а мы уже поженились, расписались, уже находимся...», — отметил Дронов Teleprogramma.org.

По его словам, именно недостаток информации порождает слухи. Он подчеркнул, что они с Мизулиной сделали все логично и красиво: расписались в ЗАГСе Донецка и завершили эту главу жизни с 2026 года.

Однако сразу после этого, по словам певца, начались домыслы — «наверное, развелись» или «пошла трещина».

Обращаясь к поклонницам, артист попросил их не воспринимать его личную жизнь как трагедию.

«Наверное, некоторым моим поклонницам очень хотелось бы, чтобы мое сердечко было всегда свободным. Но, пожалуйста, не переживайте вы так. На сцене я полностью весь ваш», — сказал SHAMAN.

Напомним, SHAMAN и Екатерина Мизулина расписались в Донецке в ноябре 2025 года. Их роман начал развиваться после знакомства в 2023 году, а официально о своих отношениях пара объявила в марте 2025 года со сцены концерта «Ты моя» в московском Live Arena.

Для SHAMAN это уже третий брак — в 2014–2016 годах он был женат на Марине Рощупкиной, с которой у него есть дочь Варвара, а с 2017 по 2024 год состоял в браке с медиаменеджером Еленой Мартыновой. Для Екатерины Мизулиной брак с Дроновым стал первым.