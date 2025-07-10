Регина Тодоренко: "Вырастет такая же как я, шельма сумасшедшая"

На канале ТНТ стартует музыкальное шоу "Большой хит". Задача участников — угадывать шлягеры разных времен по первым нотам, кадрам из клипа, гифкам, подсказкам искусственного интеллекта и так далее. Ведущие программы — Регина Тодоренко и Тимур Родригез.
Оба появились на закрытой премьере проекта. Регина сейчас находится на восьмом месяце беременности, но энергична как никогда. Ведущая надела короткое облегающее платье, которое словно нарочито демонстрировало ее интересное положение.
Подробностями своей беременности Регина Тодоренко поделилась с журналистами.
"Мне не хочется сидеть дома, а хочется активной деятельности"
— Регина, как изменилась ваша жизнь после третьей беременности? В чем?
— Как будто ни в чем. Мне часто задавали этот вопрос во время ковида — как поменялась моя жизнь в локдауне. На телевидении мы все время работали.
Слава Богу, что я выбрала эту профессию.
Даже сейчас, когда я по закону должна быть уже в декрете, мне не хочется сидеть дома, а хочется активной деятельности. У меня много энергии.
— А когда после родов планируете вернуться к работе?
— Я могу только планировать, загадывать, а там — как пойдет. Мне кажется, я могу и через день выйти на работу.
— Изменились ли как-то ваши вкусовые предпочтения?
— Да. Я перестала пить кофе, на несколько месяцев забыла о мясе. Хочется сырую рыбу, устрицы, ежей — все, что нельзя.
Вообще, из-за большого количества детей в доме я забываю, что беременна. И мне кажется, что все также могу дурачиться с пацанами, как обычно. Мы будем бороться, драться, кувыркаться. Но в силу моих форм это не получается.
Регина Тодоренко и Марина Кравец на презентации шоу "Большой хит". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
"Я считаю, что дети должны донашивать"
— 8 июля — День семьи, любви и верности. Вы с Владом как-то отметили этот праздник?
— Он сейчас в командировке. Так что мы отмечаем на расстоянии. 10 июля мы будем ведущими Всероссийского свадебного фестиваля. Там и отметим.
— Вы ждете третьего сына. Будет ли у вас новая коляска и другие необходимые вещи? Или младший брат будет донашивать все за старшими?
— Я считаю, что дети должны донашивать. Помните, как в мультфильме про Карлсона? Малыш говорит: "Вот мой братец — то вырастет — ну женится... ну умрет. А мне что потом, надо будет жениться на его старой жене?"
Я считаю, что все-таки нужно рационально использовать свои ресурсы. Дом не резиновый. И мы все делаем аккуратненько, ухаживаем за детскими вещами.
Между прочим у меня даже остались платья от бабушки. А им 60 лет уже. Я их донашиваю.
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Global Look Press
"Бог не шлет мне девочку"
— Расстроились ли вы хоть чуть-чуть, когда узнали, что у вас снова будет мальчик, а не девочка?
— Слушайте, первые две беременности у меня были очень похожи. И третья была предположительно такой же, как и предыдущие. Поэтому у меня на 90 % не возникало сомнений, что я вынашиваю мальчика.
Конечно, мне хочется побыть мамой девочки. Это же совершенно другое настроение, поведение, воспитание. Но Бог не шлет мне девочку…
Недавно в свое 35-летие я вспоминала юность, подростковый возраст и думаю: "Господи, может, и к лучшему? Ведь вырастет же такая же дочь, как я. Шельма сумасшедшая!" (Смеется.)
И я не смогу с ней совладать. Всем дается по силам. Мне — три парня и муж!
— Кстати, что подарил вам на день рождения муж?
— Бриллиантовые сережки и путешествие. Я мечтала отправиться в поход с палаткой, разжиганием костров. Мы гуляли, катались на лодочке. Это было очень круто! Недалеко, в Подмосковье.
— Но все-таки собираетесь дотянуть до девочки?
- Дотянуть! (Смеется.) Как пойдет. Мы еще пока не планировали.
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