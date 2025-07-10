Регина Тодоренко: "Вырастет такая же как я, шельма сумасшедшая"

На канале ТНТ стартует музыкальное шоу "Большой хит". Задача участников — угадывать шлягеры разных времен по первым нотам, кадрам из клипа, гифкам, подсказкам искусственного интеллекта и так далее. Ведущие программы — Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Оба появились на закрытой премьере проекта. Регина сейчас находится на восьмом месяце беременности, но энергична как никогда. Ведущая надела короткое облегающее платье, которое словно нарочито демонстрировало ее интересное положение.

Подробностями своей беременности Регина Тодоренко поделилась с журналистами.

"Мне не хочется сидеть дома, а хочется активной деятельности"

— Регина, как изменилась ваша жизнь после третьей беременности? В чем?

— Как будто ни в чем. Мне часто задавали этот вопрос во время ковида — как поменялась моя жизнь в локдауне. На телевидении мы все время работали.

Слава Богу, что я выбрала эту профессию.

Даже сейчас, когда я по закону должна быть уже в декрете, мне не хочется сидеть дома, а хочется активной деятельности. У меня много энергии.

— А когда после родов планируете вернуться к работе?

— Я могу только планировать, загадывать, а там — как пойдет. Мне кажется, я могу и через день выйти на работу.

— Изменились ли как-то ваши вкусовые предпочтения?

— Да. Я перестала пить кофе, на несколько месяцев забыла о мясе. Хочется сырую рыбу, устрицы, ежей — все, что нельзя.

Вообще, из-за большого количества детей в доме я забываю, что беременна. И мне кажется, что все также могу дурачиться с пацанами, как обычно. Мы будем бороться, драться, кувыркаться. Но в силу моих форм это не получается.