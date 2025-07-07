Тодоренко бегает дома на дорожке: "Готовлю тело к родам"

Не так давно Регина Тодоренко рассекретила свою третью беременность. Срок у жены певца Влада Топалова внушительный и живот уже огромный. Телеведущая призналась, что они с мужем узнали пол ребенка. Устраивать модное гендер-пати они не стали. У пары будет мальчик.
В своем микроблоге будущая мамочка показала, как она тренируется на беговой дорожке. К нее рукам прикреплены утяжелители. Сама Регина взяла отнюдь не прогулочный темп. Беременная Тодоренко активно бежала на дороже, не обращая внимание на подпрыгивающий живот.
"Гибкое выносливое тело — это ежедневные тренировки. Как только я почувствовала себя лучше — токсикоз отступил, я сразу начала заниматься своим телом.
Уже 60 дней, а может, чуть больше я готовлю тело к родам, к восстановлению. Не знаю, какой сценарий мне предписан, но сейчас я чувствую энергию от спорта! Пусть у всех будет так много сил и энергии, как у глубоко беременной», — подметила она.
Регина Тодоренко бегает на дорожке. Фото: соцсети
О том, что у Регины будет третий ребенок случайно проболталась певица Валерия. Она сидит в жюри с Тодоренко в шоу "Маска". Затем сама телеведущая проявилась на вечеринке у Натальи Подольской. Там жена Топалова уже не прятала заметно округлившиеся формы.
Свою беременность знаменитость скрывала и от сыновей Михаила и Мирослава. Регина призналась, что носила одежду оверсайз и толстовки, чтобы спрятать животик. И это ей удавалось.
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