Тодоренко бегает дома на дорожке: "Готовлю тело к родам"

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Global Look Press

Беременная Регина Тодоренко начала бегать: «Сейчас я чувствую энергию от спорта»

Не так давно Регина Тодоренко рассекретила свою третью беременность. Срок у жены певца Влада Топалова внушительный и живот уже огромный. Телеведущая призналась, что они с мужем узнали пол ребенка. Устраивать модное гендер-пати они не стали. У пары будет мальчик.

В своем микроблоге будущая мамочка показала, как она тренируется на беговой дорожке. К нее рукам прикреплены утяжелители. Сама Регина взяла отнюдь не прогулочный темп. Беременная Тодоренко активно бежала на дороже, не обращая внимание на подпрыгивающий живот.

"Гибкое выносливое тело — это ежедневные тренировки. Как только я почувствовала себя лучше — токсикоз отступил, я сразу начала заниматься своим телом.

Уже 60 дней, а может, чуть больше я готовлю тело к родам, к восстановлению. Не знаю, какой сценарий мне предписан, но сейчас я чувствую энергию от спорта! Пусть у всех будет так много сил и энергии, как у глубоко беременной», — подметила она.

Регина Тодоренко бегает на дорожке. Фото: соцсети

О том, что у Регины будет третий ребенок случайно проболталась певица Валерия. Она сидит в жюри с Тодоренко в шоу "Маска". Затем сама телеведущая проявилась на вечеринке у Натальи Подольской. Там жена Топалова уже не прятала заметно округлившиеся формы.

Свою беременность знаменитость скрывала и от сыновей Михаила и Мирослава. Регина призналась, что носила одежду оверсайз и толстовки, чтобы спрятать животик. И это ей удавалось.

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