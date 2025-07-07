Тодоренко бегает дома на дорожке: "Готовлю тело к родам"

Не так давно Регина Тодоренко рассекретила свою третью беременность. Срок у жены певца Влада Топалова внушительный и живот уже огромный. Телеведущая призналась, что они с мужем узнали пол ребенка. Устраивать модное гендер-пати они не стали. У пары будет мальчик.

В своем микроблоге будущая мамочка показала, как она тренируется на беговой дорожке. К нее рукам прикреплены утяжелители. Сама Регина взяла отнюдь не прогулочный темп. Беременная Тодоренко активно бежала на дороже, не обращая внимание на подпрыгивающий живот.