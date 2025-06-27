Регина Тодоренко объявила пол третьего ребенка

Регина Тодоренко рассекретила пол третьего ребенка. Она собирается родить Владу Топалову еще одного сына. Изначально, телеведущая собиралась скрывать от поклонников, кто у них будет на этот раз — мальчик или девочка.

Но потом Регина не смогла умолчать радостную новость. От Топалова у телеведущей есть сыновья Михаил и Мирослав. Поклонники гадают: какое имя она даст третьему сыну?

"Мы специально недавно узнали пол ребенка, чтобы сообщить сыновьям, что у них будет братик", — рассказала телеведущая в эфире RU TV.

Топалов как-то признался, что чуть не потерял жену. Регина хотела бросить возлюбленного из-за его пристрастия к алкоголю. Влад терял над собой всякий контроль в состоянии сильного опьянения. Но ради Тодоренко он бросил пить.

И теперь чаще сидит дома, чтобы помогать Регине с детьми. Так как она постоянно на съемках.