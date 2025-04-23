Пародист Александр Песков: «Я мечтаю, чтобы Алла Пугачева изменила ситуацию в своей жизни»

В Москве прошла премия «Женщина года» по версии журнала FB. На мероприятии появился комик и пародист Александр Песков, который редко балует журналистов светскими выходами.
Но поскольку артист практически всю жизнь посвятил пародиям на известных женщин, то его присутствие только украсило мероприятие.
Кстати, первой звездой, которую Александр Песков увековечил в своем пародийном номере, стала Алла Пугачева. В 90-х годах в Ялте Примадонну настолько впечатлило выступление пародиста, что она попросила Филиппа Киркорова бросить к ногам Пескова цветы.
«Алла Пугачева все из моих слов поймет сама»
Teleprogramma.org спросила Александра Пескова, что он думает о певице сегодня. Пародист ответил, что ни в коем случае не осуждает артистку за ее поступки.
«Я не имею на это право. Алла Борисовна — женщина взрослее меня. Она больше меня знает, более мудрая, — отметил артист.
— Но вот о чем я мечтаю: чтобы Алла Пугачева каким-то образом изменила ситуацию в своей жизни. А она уже из моих слов все поймет сама».
Александр Песков с мнимой Аллой Пугачевой. Фото: Global Look Press
— А вы сейчас общаетесь с Аллой Пугачевой?
— К сожалению, нет.
Я был на гастролях в Израиле и ждал, что она придет ко мне на концерт. Но в это время ушел Валя Юдашкин. И поэтому мы не встретились. Но я ее люблю.
Как дочь Пескова вышла замуж
Впрочем, сейчас мысли Александра Песков занимает не только разлука с Аллой Борисовной.
14 февраля его дочь Дарья вышла замуж. Свадьба прошла в высотке «Останкино».
Александр Песков с дочерью. Фото: соцсети
Однако пока пародист не успел поздравить дочь. Мол, некогда, много работы было. Подробнее о личности избранника дочери Александр говорить с журналистами не стал.
В одном из интервью Александр
Песков неоднократно признавался, что дочке то и дело попадались не те кавалеры. Так, один из них собирался за счет пародиста отдохнуть на египетском курорте, а другой запустил в мать Дарьи, Галину Хайруллину, бокал с виски.
Но, возможно, как раз сейчас Дарья и нашла мужчину мечты.
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