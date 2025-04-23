Пародист Александр Песков: «Я мечтаю, чтобы Алла Пугачева изменила ситуацию в своей жизни»

В Москве прошла премия «Женщина года» по версии журнала FB. На мероприятии появился комик и пародист Александр Песков, который редко балует журналистов светскими выходами.

Но поскольку артист практически всю жизнь посвятил пародиям на известных женщин, то его присутствие только украсило мероприятие.

Кстати, первой звездой, которую Александр Песков увековечил в своем пародийном номере, стала Алла Пугачева. В 90-х годах в Ялте Примадонну настолько впечатлило выступление пародиста, что она попросила Филиппа Киркорова бросить к ногам Пескова цветы.

«Алла Пугачева все из моих слов поймет сама»

Teleprogramma.org спросила Александра Пескова, что он думает о певице сегодня. Пародист ответил, что ни в коем случае не осуждает артистку за ее поступки.