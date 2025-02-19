Александра Ребенок о своей героине Марии Нессельроде в сериале «Натали и Александр»: «Мария не могла простить Пушкину эпиграмму на родителя»

На Первом канале премьера сериала «Натали и Александр» — истории о любви Пушкина и Гончаровой. Среди тех, кто ставил палки в колеса отношениям влюбленных, была Мария Нессельроде.
Роль самой влиятельной придворной дамы первой половины XIX века сыграла актриса Александра Ребенок.
«Это история не про интрижки»
— Александра, как вам было в образе одной из самых коварных женщин в России? Какой вы видели образ Марии Нессельроде?
— Она была статс-дамой, хозяйкой великосветского салона и к тому же кавалерственной дамой ордена Святой Екатерины. У нее был крепкий брак с министром иностранных дел.
Но за ее мужем Карлом Нессельроде водилось прозвище Кисель-Вроде, и Марии пришлось стать сильнее, чтобы удерживать статус и положение при императоре и его жене.
— Говорят, что Марию боялись больше, чем шефа жандармов того времени Бенкендорфа. И в некоторых сценах сериала от вашей героини холодок по спине. Интересно, как вы «оправдывали» столь неоднозначную Нессельроде, вечно жаждущую все знать о светском мире первой, не гнушаясь для этого практически любых способов?
— Все знать — это ее профессия! Это ее главная функция при дворе. Собрать и контролировать самый близкий круг императрицы очень ответственно. Ведь если что-то пойдет не так, первой полетит ее голова и она потеряет и статус, и место, а главное — доверие.
Преданность своему делу и возможность служить царю порой вынуждает или позволяет добывать информацию любой ценой, ведь дело касается интересов императорского значения. И от своевременного и точного источника зависит благополучие Николая I и его супруги, а значит, и страны. Тут другие масштабы. Это история не про интрижки.
— А с Пушкиным у нее были свои счеты?
— Она была дочь известного и уважаемого отца — министра финансов при дворе Александра I, Дмитрия Александровича Гурьева. И Мария не могла простить Пушкину эпиграмму на родителя, приписываемую перу поэта, и анекдотов и эпиграмматических выходок на свой счет. Поэтому особое пристрастие у Марии в отношении четы Пушкиных вполне оправдано.
Кадр из сериала «Натали и Александр». Фото: Cosmos studio
«Мы решили, что у Марии всегда должен быть мешочек с собой»
— Интересно, как в одежде выражался характер вашей Нессельроде?
— Я очень тщательно всегда подхожу к подготовке костюма, грима, прически. Считаю, что это еще больше может раскрыть персонаж и показать нам какие-то нюансы, которые в роли мы не можем рассказать. Я придумала, что основной цвет моей героини будет стальной. Среди пышного бала, ярких платьев.
Когда я пришла на примерку, вокруг было очень много тканей: нежные — для Натальи Гончаровой, страстные и яркие — для других героинь. Я подумала, что стальной серый сможет как-то оттенить мою Марию и создать иную атмосферу вокруг нее.
Металл имеет свойство от разогрева менять качество, он накаляется и становится красным, а потом накаляется до белого. Так я и сделала через платья — переход от стального к бордовому и красному, а в финале уже она появляется в белом.
Александра Ребенок в сериале «Натали и Александр». Фото: Cosmos studio
— А было что-то интересное из аксессуаров?
— Моя героиня вела активную светскую жизнь, много кого протежировала и продвигала разных людей по карьере. И думаю, что за это имела вознаграждение, а также были письма, которые гуляли по рукам, тайные записки.
И мы решили, что у Марии всегда должен быть такой мешочек с собой, в котором всегда что-то находится. Эта все-таки «дама с сумочкой» (Смеется.), как было бы сегодня. В ее случае это необходимый предмет гардероба, называлась такая сумочка в XIX веке кисетом, а украшали ее, как правило, вышивкой, бисером или кружевом.
— Александра, банальный вопрос, но в контексте проекта оправданный, что значит для вас Пушкин? Возможно, был личный эпизод в жизни, связанный как-то с поэтом?
— Для меня памятник Пушкину был судьбоносным местом для встречи около него с человеком, который изменил всю мою жизнь. Да и вообще, место у памятника на Пушкинской площади было очень популярным для «важных» встреч, когда тебе 18. (Смеется.)
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