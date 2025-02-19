Александра Ребенок о своей героине Марии Нессельроде в сериале «Натали и Александр»: «Мария не могла простить Пушкину эпиграмму на родителя»

На Первом канале премьера сериала «Натали и Александр» — истории о любви Пушкина и Гончаровой. Среди тех, кто ставил палки в колеса отношениям влюбленных, была Мария Нессельроде.

Роль самой влиятельной придворной дамы первой половины XIX века сыграла актриса Александра Ребенок.

«Это история не про интрижки»

— Александра, как вам было в образе одной из самых коварных женщин в России? Какой вы видели образ Марии Нессельроде?

— Она была статс-дамой, хозяйкой великосветского салона и к тому же кавалерственной дамой ордена Святой Екатерины. У нее был крепкий брак с министром иностранных дел.

Но за ее мужем Карлом Нессельроде водилось прозвище Кисель-Вроде, и Марии пришлось стать сильнее, чтобы удерживать статус и положение при императоре и его жене.

— Говорят, что Марию боялись больше, чем шефа жандармов того времени Бенкендорфа. И в некоторых сценах сериала от вашей героини холодок по спине. Интересно, как вы «оправдывали» столь неоднозначную Нессельроде, вечно жаждущую все знать о светском мире первой, не гнушаясь для этого практически любых способов?

— Все знать — это ее профессия! Это ее главная функция при дворе. Собрать и контролировать самый близкий круг императрицы очень ответственно. Ведь если что-то пойдет не так, первой полетит ее голова и она потеряет и статус, и место, а главное — доверие.

Преданность своему делу и возможность служить царю порой вынуждает или позволяет добывать информацию любой ценой, ведь дело касается интересов императорского значения. И от своевременного и точного источника зависит благополучие Николая I и его супруги, а значит, и страны. Тут другие масштабы. Это история не про интрижки.

— А с Пушкиным у нее были свои счеты?

— Она была дочь известного и уважаемого отца — министра финансов при дворе Александра I, Дмитрия Александровича Гурьева. И Мария не могла простить Пушкину эпиграмму на родителя, приписываемую перу поэта, и анекдотов и эпиграмматических выходок на свой счет. Поэтому особое пристрастие у Марии в отношении четы Пушкиных вполне оправдано.