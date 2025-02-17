Григорий Лепс пожаловался на крупные траты на 19-летнюю невесту Аврору

62-летний Григорий Лепс признался, что содержание 19-летней невесты Авроры Кибы требует значительных финансовых затрат. Артист рассказал журналистам, что регулярные перелеты девушки из Лондона в Россию заметно сказываются на его бюджете. Тем не менее, несмотря на финансовые трудности, вызванные убытками в бизнесе, Лепс продолжает поддерживать отношения с Авророй.

«Она вчера прилетела ко мне. Я ее попросил. Правда, эти перелеты выматывают мои кошельки. Но мы давно не виделись», - уточнил Григорий Лепс.

Романтические отношения пары начали обсуждаться в июне 2024 года, когда Лепс публично заявил о своих чувствах к молодой девушке. Артист сделал Авроре предложение, подарив ей дорогостоящее кольцо от известного ювелирного бренда Graff. Отношения между Григорием и Авророй завязались благодаря знакомству с родителями девушки, после чего Лепс начал активно ухаживать за ней, одаривая ее дорогими украшениями и цветами.