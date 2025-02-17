Режиссер сериала «Натали и Александр» Владимир Щегольков: «Пушкин был просто рок-звезда или даже панк»

На Первом канале стартовал сериал «Натали и Александр» о красивой и эмоциональной истории любви Пушкина и Гончаровой. Режиссер многосерийного фильма Владимир Щегольков рассказал, как создавался исторический проект и благодаря чему он будет смотреться современно.

«Поэт у нас не бронзовый памятник, а живой человек»

— Владимир, нас ожидает художественная биография Пушкина или какой-то особенный период его бесшабашной жизни?

— Нет-нет, это не байопик, да и само название подталкивает к конкретике. Наша история начинается со сватовства Пушкина к Гончаровой и длится до их знакомства с Дантесом.

— То есть прям история любви или поэзия с политикой тоже будут представлены в полной мере?

— Через мелодраматичные семейные отношения мы рассказываем о настоящей жизни Пушкина, о том, с чем он действительно сталкивался на своем неординарном пути. Поэтому, скорее, тут совокупность перечисленных вами тем.

Можно сказать, мы попадем в святая святых великого поэта, для большего понимания — из какого сора растут стихи. Именно его стихи. Поэт у нас не бронзовый памятник, а живой человек, у которого такие же жизненные перипетии, как у всех нас: семья, дети, нехватка средств, поездки и прочее.

— И не тяжело было, по сути, воссоздавать по крупицам жизнь Пушкина?

— Не то чтобы тяжело… Скорее, мелькнула мысль: а вот потом Александр Сергеевич встретит тебя на том свете — что он тебе скажет? С другой стороны, мы же понимаем, что «Натали и Александр» — это художественный вымысел, пусть и основанный на исторических фактах.

И потом, существует столько исследований жизни и творчества поэта, в которых он и гений, и пророк, и мерзавец. Где-то среди этих интерпретаций мы искали и своего Пушкина.

«Просто диву даешься, насколько Саша похож на Пушкина»

— А актер Александр Зарядин, сыгравший роль поэта, на ваш взгляд, визуально похож на него?

— Есть такие ракурсы, когда смотришь и диву даешься, насколько Саша похож на Пушкина, особенно если ориентироваться на известный портрет Ореста Кипренского. Просто поразительное сходство.