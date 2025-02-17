Режиссер сериала «Натали и Александр» Владимир Щегольков: «Пушкин был просто рок-звезда или даже панк»

На Первом канале стартовал сериал «Натали и Александр» о красивой и эмоциональной истории любви Пушкина и Гончаровой. Режиссер многосерийного фильма Владимир Щегольков рассказал, как создавался исторический проект и благодаря чему он будет смотреться современно.
«Поэт у нас не бронзовый памятник, а живой человек»
— Владимир, нас ожидает художественная биография Пушкина или какой-то особенный период его бесшабашной жизни?
— Нет-нет, это не байопик, да и само название подталкивает к конкретике. Наша история начинается со сватовства Пушкина к Гончаровой и длится до их знакомства с Дантесом.
— То есть прям история любви или поэзия с политикой тоже будут представлены в полной мере?
— Через мелодраматичные семейные отношения мы рассказываем о настоящей жизни Пушкина, о том, с чем он действительно сталкивался на своем неординарном пути. Поэтому, скорее, тут совокупность перечисленных вами тем.
Можно сказать, мы попадем в святая святых великого поэта, для большего понимания — из какого сора растут стихи. Именно его стихи. Поэт у нас не бронзовый памятник, а живой человек, у которого такие же жизненные перипетии, как у всех нас: семья, дети, нехватка средств, поездки и прочее.
— И не тяжело было, по сути, воссоздавать по крупицам жизнь Пушкина?
— Не то чтобы тяжело… Скорее, мелькнула мысль: а вот потом Александр Сергеевич встретит тебя на том свете — что он тебе скажет? С другой стороны, мы же понимаем, что «Натали и Александр» — это художественный вымысел, пусть и основанный на исторических фактах.
И потом, существует столько исследований жизни и творчества поэта, в которых он и гений, и пророк, и мерзавец. Где-то среди этих интерпретаций мы искали и своего Пушкина.
«Просто диву даешься, насколько Саша похож на Пушкина»
— А актер Александр Зарядин, сыгравший роль поэта, на ваш взгляд, визуально похож на него?
— Есть такие ракурсы, когда смотришь и диву даешься, насколько Саша похож на Пушкина, особенно если ориентироваться на известный портрет Ореста Кипренского. Просто поразительное сходство.
Александр Зарядин на съемках сериала «Натали и Александр». Фото: Cosmos studio
— Чем все же такую красавицу, как Натали Гончарова, привлек неординарный Пушкин?
— Пушкин был просто рок-звезда или даже панк, если измерять конкретными и понятными сегодняшними определениями. В «Натали и Александре» можно в полной мере ощутить его невероятность и независимость.
И я думаю, а вообще мог ли Пушкин не привлечь Натали? Если посмотреть его донжуанский список, то понимаешь, что Гончарова была обречена…
— А почему такой ловелас взял в жены именно ее?
— Потому что была лучше всех, видимо. И есть исторические факты, подтверждающие красоту Натали, как и ее всецелую интересность.
Пушкин за нее боролся, показывая не просто легкий интерес, а самые серьезные намерения. И его отношение сохранялось и в браке, если учитывать, сколько невероятной поэзии нам подарили их временные разлуки.
— О Наталье Гончаровой известно не так и много. Какая она у вас получилась по характеру?
— Она у нас тонкая, чувствующая, понимающая, красивая. Ее роль исполняет очень талантливая актриса Ксения Трейстер. Ее талант переходит и в героиню, поэтому она получилась у нас волшебная, и не в сказочном смысле. Иного эпитета ее игре не могу подобрать, да и не хочу. Волшебная.
«Наша история строится на треугольнике Николай I — Пушкин — Гончарова»
— В самом начале вы сказали, что сюжетная линия дойдет только до знакомства четы Пушкиных с Дантесом. Значит, никаких проявлений ревности ни с чьей стороны в сериале не будет?
— Раскрою одну из сюжетных линий, хотя это одна из интриг сериала. Наша история действительно строится не на треугольнике Дантес — Пушкин — Гончарова, а на треугольнике Николай I — Пушкин -— Гончарова. Этот выбор интереснее, неожиданнее, но при этом и не фантазийный.
В конце концов, даже дуэль, унесшая жизнь поэта, случилась именно исходя из такого сочетания «фигур». Впрочем, лучше смотреть сериал и во всем разбираться самим. К слову, одна из целей проекта — побудить перечитать Пушкина, как и дневники воспоминаний людей той эпохи.
Кадр из сериала «Натали и Александр». Фото: Cosmos studio
— В чем близка современности эта истории из начала позапрошлого века?
— В «Натали и Александре» Пушкин — это человек, который мается между ответственностью перед своим невероятным талантом и ответственностью перед женой и детьми. Учитывая его долги, вспыльчивость, но при всем этом огромное желание создать идеальные условия для собственной семьи, — это то, что его эмоционально разрывает.
Но схожие моменты есть в жизнях многих людей и сегодня. Просто у нас это происходит в мегаполисах и современных квартирах, а рассказанная нами история — в антураже двухвековой давности.
— Помимо любовных коллизий, что еще будет любопытного в сериале?
— Еще мы узнаем, как и когда писались знаковые произведения Пушкина: почему возникли сказки, из чего произросла идея написания истории Пугачевского бунта, откуда возникла «Пиковая дама», зачем «Повести Белкина» вышли под псевдонимом.
И, надеюсь, это будет крайне интересно как детям, только открывающим для себя Пушкина, так и взрослым людям, которые могут удивиться, насколько сильно могут влиять те или иные жизненные обстоятельства на рождение вневременных литературных шедевров.
Съемочная группа сериала «Натали и Александр». Фото: Cosmos studio
— Будут ли звучать в сериале стихи Пушкина? И как это будет преподнесено?
— У нас будут и стихи, и письма Пушкина. Не скажу, что этого будет много, все будет гармонично с сюжетом, в котором на первом месте у нас взаимоотношения Натали и Александра.
— Интересно, а откуда для фильма в таком количестве берется мебель, костюмы и иные атрибуты XIX века?
— Что-то берется на «Мосфильме», что-то на других киношных складах, что-то из антикварных магазинов. Это огромная индустрия. И да, все соответствует времени, по сути.
В кадре музейная мебель. Платья и костюмы специально сшиты для сериала. Я вот себе цилиндр заказал, например, и теперь могу похвастаться головным убором пушкинских времен.
— А зачем он вам?
— Во-первых, это невероятно красиво, одежда того времени сама по себе уже как арт-объект. Во-вторых, это вовлеченность в работу и действо.
Я просто увидел, как Саша Зарядин первый раз зашел в кадр в цилиндре — и это было впечатляюще. У меня вспыхнуло детское какое-то импульсивное желание. В итоге его воплотил.
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