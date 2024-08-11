Бывшая возлюбленная Петрова Милославская призналась, что не готова стать мамой

Стася Милославская уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей, в том числе в картине «Лада Голд». Она не скрывает, что была в отношениях с Александром Петровым. Однако до свадьбы у них так и не дошло.

Артистка узнала, что он встретил другую и почти сразу решил жениться. Это стало для нее большим ударом. Лишь недавно она стала выходить в свет с новым возлюбленным, который оказался редактором журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым.

Однако в свои 29 лет Милославская не готова становиться мамой. Она считает, что еще сама не повзрослела для этого.

«Не считаю себя взрослым человеком. Взрослая я только в своих поступках и принятых решениях. Но, честно говоря, порой ощущаю себя лет на 16», — пояснила актриса.

«Мне сложно принимать, например, когда у моих друзей-одногодок появляются дети. Кажется, до этого момента еще очень далеко», — высказалась она о материнстве.

По словам Стаси, она давно нашла себя и наметила план работы. Вместо психологов она с радостью все обсуждает с подругами. Однако все решения актриса принимает сама. Об этом она рассказала в интервью Hello.