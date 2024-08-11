Бывшая возлюбленная Петрова Милославская призналась, что не готова стать мамой

Артистка узнала, что он встретил другую и почти сразу решил жениться. Это стало для нее большим ударом. Лишь недавно она стала выходить в свет с новым возлюбленным, который оказался редактором журнала «Правила жизни»
Однако в свои 29 лет Милославская не готова становиться мамой. Она считает, что еще сама не повзрослела для этого.
«Не считаю себя взрослым человеком. Взрослая я только в своих поступках и принятых решениях. Но, честно говоря, порой ощущаю себя лет на 16», — пояснила актриса.
«Мне сложно принимать, например, когда у моих друзей-одногодок появляются дети. Кажется, до этого момента еще очень далеко», — высказалась она о материнстве.
По словам Стаси, она давно нашла себя и наметила план работы. Вместо психологов она с радостью все обсуждает с подругами. Однако все решения актриса принимает сама. Об этом она рассказала в интервью Hello.
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