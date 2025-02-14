Алсу: «Я не посмотрю на 20-летнего»

В Москве прошла камерная презентация первого музыкального альбома знаменитого фотографа Владимира Широкова. Он снимает портреты публичных личностей на протяжении 25 лет. Владимир Широков стоял у истоков зарождения глянца в нашей стране.
В его объектив попадало более 500 звезд, в том числе и зарубежных. Так, Владимиру Широкову доводилось запечатлевать портреты Алена Делона, Пеле, Милы Йовович, Кристины Агилеры, Риз Уизерспун, Тиля Швайгера и многих других селебрити.
Со многими из своих героев Владимира Широкова связывает теплая и искренняя дружба. Например, с певицей Алсу Широков знаком больше 25 лет.
На презентации альбома Алсу и Владимир Широков исполнили совместную песню под названием «Замело». Кроме того, певица спела свой хит «Зимний сон», и многие из гостей мероприятия вспомнили свое детство и юность.
А накануне выступления Алсу пообщалась с журналистами.
Владимир Широков. Фото: Алексей Кваченко
«Если ты чувствуешь симпатию с той стороны, можно сделать первый шаг»
— Алсу, вы рассказали, что на день влюбленных вы работаете. Расстроились из-за этого?
— Нет, вы что! Я счастлива! Я встречу этот праздник на сцене со своим любимым зрителем, который любит меня, мои песни. Что может быть лучше?
— Но вас, наверное, приглашали на свидание…
— Да уже парочку получила приглашений, но мне это неинтересно.
— На ваш взгляд, может ли женщина сама проявлять инициативу в отношениях?
— Пусть он проявляет инициативу, ухаживает, а я посмотрю.
Хотя, одно дело, когда тебе 16–18 лет, тогда мы боимся сделать что-то лишнее, даже написать сообщение. А уже в зрелом возрасте, если ты чувствуешь какую-то симпатию с другой стороны, то можно сделать первый шаг. Особенно, если человек стеснятся в силу своего характера.
— Могли бы вы теоретически отомстить своему бывшему избраннику?
— Нет, я не мстительный, не злопамятный человек и вообще ни на кого не держу зла.
«Для меня главное — человеческие качества»
— На какого мужчину вы можете обратить внимание — старше, младше?
— Возраст не имеет никакого значения. Естественно, на 20-летнего я не посмотрю. Для меня главное — человеческие качества. И даже внешность не всегда важна.
Мне важно, чтобы я почувствовала тепло, интеллект, чтобы мне было интересно, весело с человеком, чтобы он обладал чувством юмора.
Алсу. Фото: Алексей Кваченко
— А могли бы обратить внимание на мужчину, который зарабатывает намного меньше вас?
— Да, скорее всего, он сам не подойдет ко мне.
— Есть ли у вас вообще идеал мужчины? Может, среди коллег-артистов?
— Нет, я давно поняла, что идеалов не существует.
— Как вы думаете, у какой девушки больше шансов встретить свою судьбу?
— Бывает, девушка покладистая и все про ней. А какие-нибудь стервочки первыми выходят замуж. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
Может, они делают неправильный выбор, не на тех смотрят.
— Вы сами требовательны в отношениях?
— Теперь уже да.
Читайте также: