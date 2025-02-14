Алсу: «Я не посмотрю на 20-летнего»

«Если ты чувствуешь симпатию с той стороны, можно сделать первый шаг»

— Алсу, вы рассказали, что на день влюбленных вы работаете. Расстроились из-за этого?

— Нет, вы что! Я счастлива! Я встречу этот праздник на сцене со своим любимым зрителем, который любит меня, мои песни. Что может быть лучше?

— Но вас, наверное, приглашали на свидание…

— Да уже парочку получила приглашений, но мне это неинтересно.

— На ваш взгляд, может ли женщина сама проявлять инициативу в отношениях?

— Пусть он проявляет инициативу, ухаживает, а я посмотрю.

Хотя, одно дело, когда тебе 16–18 лет, тогда мы боимся сделать что-то лишнее, даже написать сообщение. А уже в зрелом возрасте, если ты чувствуешь какую-то симпатию с другой стороны, то можно сделать первый шаг. Особенно, если человек стеснятся в силу своего характера.

— Могли бы вы теоретически отомстить своему бывшему избраннику?

— Нет, я не мстительный, не злопамятный человек и вообще ни на кого не держу зла.

«Для меня главное — человеческие качества»

— На какого мужчину вы можете обратить внимание — старше, младше?

— Возраст не имеет никакого значения. Естественно, на 20-летнего я не посмотрю. Для меня главное — человеческие качества. И даже внешность не всегда важна.

Мне важно, чтобы я почувствовала тепло, интеллект, чтобы мне было интересно, весело с человеком, чтобы он обладал чувством юмора.