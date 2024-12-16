Олег Майами о совместных детях с Ольгой Бузовой и конфликте с Александром Серовым: «И в скандалы, и в любовные истории попал!»

В этом году Олег Майами не давал журналистам скучать. Так, в кулуарах до сих пор обсуждается его возможный роман с Ольгой Бузовой. Эти слухи спровоцировал совместный трек артистов «Такси», а также их поцелуй на недавнем концерте Ольги.

Также в ноябре Олег Майами повздорил с Александром Серовым на съемках шоу «Любимые песни», в рамках которой проходят творческие дуэли между представителями молодого и старшего поколения музыкантов. Причем в тот день Александр Николаевич был участником проекта, а Майами находился в составе жюри.

И увидев Олега, Александр Серов сказал: «А ты кто такой, в очках сидишь? Как звать?». «Олег», - представился Майами.

«А чем ты занимаешься? Профессия твоя какая?» — продолжал засыпать 34-летнего певца вопросами Александр Серов.

«Стоматолог», - ответил Олег Майами. И ведь не пошутил, как написали большинство журналистов, а сказал правду, поскольку певец действительно учился на стоматологическом факультете, но не окончил его.

«Какого х..на ты тогда здесь?» — продолжил выяснять народный артист. Но и тут Олег Майами нашелся что ответить: «Не знаю, я им то же самое говорил. Я же совершенно не имею никакого отношения к музыке. Они: «Ну, посмотришь на их зубы хотя бы».

Олег Майами стал обладателем диплома «Песня года» за совместный трек с Филиппом Киркоровым «Стирай». И там журналисты расспросили его и о конфликте с Александром Серовым, и об отношениях с Ольгой Бузовой.

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«Филипп Киркоров идет навстречу молодым, умеет давать советы»

- Олег, как вы относитесь к тому, когда представители старшего поколения артистов могут делать замечания молодежи или же давать какие-то советы?

- Все же зависит от того, как преподносят это и советуют. Всегда очень круто прислушиваться к более взрослому поколению. У них большая история.

Но если это подавать нетактично, то я к этому отношусь не очень хорошо.

- В случае с Александром Серовым…

- А в случае с Филиппом Киркоровым он может идти навстречу молодым, умеет правильно давать советы, коллаборировать с молодежью. И Александру Серову, кстати, вполне можно было этому поучиться.

Да и, как минимум, стараться петь живьем в проектах, где мы оцениваем вокальные данные.

- Раньше вы когда-нибудь сталкивались с Александром Николаевичем?

- Я впервые в жизни вижу Александра Серова. Но ничего плохого не могу о нем сказать, лишь в контексте того, что произошло на этом проекте. А так, я сделаю с ним фит.

- Он же не поет вживую, как вы намекнули…

- Что-нибудь придумаем.