Олег Майами о совместных детях с Ольгой Бузовой и конфликте с Александром Серовым: «И в скандалы, и в любовные истории попал!»

В этом году Олег Майами не давал журналистам скучать. Так, в кулуарах до сих пор обсуждается его возможный роман с Ольгой Бузовой. Эти слухи спровоцировал совместный трек артистов «Такси», а также их поцелуй на недавнем концерте Ольги.
Также в ноябре Олег Майами повздорил с Александром Серовым на съемках шоу «Любимые песни», в рамках которой проходят творческие дуэли между представителями молодого и старшего поколения музыкантов. Причем в тот день Александр Николаевич был участником проекта, а Майами находился в составе жюри.
И увидев Олега, Александр Серов сказал: «А ты кто такой, в очках сидишь? Как звать?». «Олег», - представился Майами.
«А чем ты занимаешься? Профессия твоя какая?» — продолжал засыпать 34-летнего певца вопросами Александр Серов.
«Стоматолог», - ответил Олег Майами. И ведь не пошутил, как написали большинство журналистов, а сказал правду, поскольку певец действительно учился на стоматологическом факультете, но не окончил его.
«Какого х..на ты тогда здесь?» — продолжил выяснять народный артист. Но и тут Олег Майами нашелся что ответить: «Не знаю, я им то же самое говорил. Я же совершенно не имею никакого отношения к музыке. Они: «Ну, посмотришь на их зубы хотя бы».
Олег Майами стал обладателем диплома «Песня года» за совместный трек с Филиппом Киркоровым «Стирай». И там журналисты расспросили его и о конфликте с Александром Серовым, и об отношениях с Ольгой Бузовой.
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«Филипп Киркоров идет навстречу молодым, умеет давать советы»
- Олег, как вы относитесь к тому, когда представители старшего поколения артистов могут делать замечания молодежи или же давать какие-то советы?
- Все же зависит от того, как преподносят это и советуют. Всегда очень круто прислушиваться к более взрослому поколению. У них большая история.
Но если это подавать нетактично, то я к этому отношусь не очень хорошо.
- В случае с Александром Серовым…
- А в случае с Филиппом Киркоровым он может идти навстречу молодым, умеет правильно давать советы, коллаборировать с молодежью. И Александру Серову, кстати, вполне можно было этому поучиться.
Да и, как минимум, стараться петь живьем в проектах, где мы оцениваем вокальные данные.
- Раньше вы когда-нибудь сталкивались с Александром Николаевичем?
- Я впервые в жизни вижу Александра Серова. Но ничего плохого не могу о нем сказать, лишь в контексте того, что произошло на этом проекте. А так, я сделаю с ним фит.
- Он же не поет вживую, как вы намекнули…
- Что-нибудь придумаем.
Олег Майами и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
- Вы сказали, что Филипп Киркоров всегда идет навстречу молодым. Но он не всегда тактичен с журналистами…
- Может себе позволить. Нужно выбирать выражения с легендой.
- Значит, напишете песню для Серова…
- Легко.
- И о чем она будет?
- О любви. Потому что Александр Серов поет про любовь.
«И дети ожидаются»
- А с Ольгой Бузовой ожидаются совместные проекты?
- И дети ожидаются.
Олег Майами и Ольга Бузова в клипе на песню «Такси»
- А Оля знает об этом?
- Главное, чтобы вы знали.
- Какие планы на 2025 год?
- Написать как можно больше хитов. В 2025-м хочется больше сфокусироваться на музыке, потому что в 2024-м меня повело в другую сторону.
И в скандалы, и в какие-то любовные истории попал, хочется больше проводить время с командой и писать песни. Ну и, конечно, же буду ругаться…
А вообще, задача – побить рекорд Филиппа Киркорова. Я тоже хочу 36 дипломов (Филипп Киркоров – обладатель 36 дипломов фестиваля «Песня года»).
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