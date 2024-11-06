Наталья Подольская намекнула, кто оплачивает счета в ресторанах, куда она ходит с бывшим мужем Кристины Орбакайте

Владимир Пресняков – младший и Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица не скрывает, что ей мало быть просто хорошенькой женой именитого музыканта. Она мечтает больше выступать на сцене.

Несмотря на 14 лет брака, Владимир Пресняков и Наталья Подольская продолжают устраивать романтические свидания. Недавно они поделились с журналистами подробностями одного из таких вечеров, пишет mk.ru. Оказалось, что, несмотря на попытки Владимира похудеть на гречке, в этот вечер они позволили себе расслабиться.

«Мы переели, заказали четыре десерта на двоих. Сначала взяли три, а потом Володя попросил еще один», — с юмором рассказала Наталья.

Также пара раскрыла детали процесса организации свиданий. «Володя приглашает меня на свидание и говорит: «Ну, ты закажи ресторан», — поделилась Подольская с улыбкой. Журналистам стало интересно, кто платит за ужин, особенно если приглашение исходит от жены. «Но картой мужа», — пошутили репортеры. Наталья ответила улыбкой, не став оспаривать это предположение.

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