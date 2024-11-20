Ирина Безрукова о прыжке Сергея Лазарева, расставании Тимура Родригеза с женой и «Звездах в джунглях»: «Если все живы и здоровы, то это уместно»

В Москве прошло празднование 26-летия женского издания Woman.ru. И одной из гостей мероприятия стала актриса Ирина Безрукова.

В небольшом интервью Teleprogramma.org она рассказала о своем отношении к недавним громким событиям.

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«Я консультировала одного парня, который принимает участие в проекте «Звезды в джунглях»

- Ирина, мы с вами находимся на праздновании дня рождения женского издания. Какой, по вашему мнению, должна быть настоящая женщина?

-На мой взгляд, женщина никому ничего не должна. Какой она хочет, такой она и будет.

- Но все-таки современная женщина – обычно сильная личность. В связи с этим вопрос. Вы принимали участие в реалити-шоу «Последний герой». А сейчас наблюдаете за участниками проекта «Звезды в джунглях»?

- Меня туда даже приглашали. Но у меня в то время как раз были репетиции у очень серьезного режиссера в театре. Этот спектакль мы недавно выпустили.

Но я консультировала одного парня, который сейчас принимает участие в этом проекте.

- Гостями сегодняшнего события также стали ведущий Тимур Родригез и актриса Екатерина Кабак. Недавно Тимур рассказывал, что из-за Екатерины расстался с женой, причем посредством смс. А у них за плечами 16 лет брака. Нормально ли, на ваш взгляд, так расставаться?

- Ой. Я такого еще ни разу не слышала. Для меня это удивительно звучит.