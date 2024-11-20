Ирина Безрукова о прыжке Сергея Лазарева, расставании Тимура Родригеза с женой и «Звездах в джунглях»: «Если все живы и здоровы, то это уместно»

В Москве прошло празднование 26-летия женского издания Woman.ru. И одной из гостей мероприятия стала актриса Ирина Безрукова.
В небольшом интервью Teleprogramma.org она рассказала о своем отношении к недавним громким событиям.
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«Я консультировала одного парня, который принимает участие в проекте «Звезды в джунглях»
- Ирина, мы с вами находимся на праздновании дня рождения женского издания. Какой, по вашему мнению, должна быть настоящая женщина?
-На мой взгляд, женщина никому ничего не должна. Какой она хочет, такой она и будет.
- Но все-таки современная женщина – обычно сильная личность. В связи с этим вопрос. Вы принимали участие в реалити-шоу «Последний герой». А сейчас наблюдаете за участниками проекта «Звезды в джунглях»?
- Меня туда даже приглашали. Но у меня в то время как раз были репетиции у очень серьезного режиссера в театре. Этот спектакль мы недавно выпустили.
Но я консультировала одного парня, который сейчас принимает участие в этом проекте.
- Гостями сегодняшнего события также стали ведущий Тимур Родригез и актриса Екатерина Кабак. Недавно Тимур рассказывал, что из-за Екатерины расстался с женой, причем посредством смс. А у них за плечами 16 лет брака. Нормально ли, на ваш взгляд, так расставаться?
- Ой. Я такого еще ни разу не слышала. Для меня это удивительно звучит.
- Сейчас многие обсуждают поступок Сергея Лазарева, который буквально перепрыгнул через «Стену» в шоу «Ну-ка, все вместе!». Как вы относитесь к подобным эмоциональным проявлениям?
- Не знаю. Если все живы, здоровы и довольны, то, наверное, это уместно.
«Я снялась со своим кумиром Сергеем Шакуровым»
- Поговорим о грустном. Недавно не стало певца, экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Когда вы его в последний раз видели?
- На недавней премьере фильма со своим участием на улице Мосфильмовской. Он был со своей женой и дочкой.
- Как он выглядел?
- Обычным образом.
- Каким вам запомнился Владимир Левкин?
- Очень интеллигентный, приятный, никаких странных воспоминаний, связанных с ним, у меня нет.
- Что сейчас происходит в вашем собственном творчестве?
- Сейчас в кинотеатрах идет комедийная мелодрама «Право на лево», где я снялась с артистом, которого люблю с детства. Это мой кумир. Это Сергей Каюмович Шакуров!
Фантастический народный артист! Это такое милое доброе кино.
Также недавно я выпустила новый спектакль. Вообще, у меня четыре постановки в разных театрах.
А еще я снялась в фильме «Свободное падение», где главные роли исполняли дайверы. Я сыграла маму главной героини. У девочки проблемы с зависимостями. И ее мама борется за жизнь и здоровье своей дочери. Так что работы хватает!
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