Внук Ильи Резника рассказал, как его задирают в столичном вузе: «Я дал пощечину одному из этих парней»

Илья Резник в свои 86 лет продолжает работать. Он является известным в России поэтом-песенником. Мэтр несколько раз состоял в браке. У него крепкие отношения с Ириной Романовой. Но в этом браке у него нет детей. А вот от предыдущей жены у него вырос сын Артур. От первой супруги есть сын Максим и дочка Алиса. Также у Резника есть внебрачный сын Евгений. Более того, он давно стал дедушкой. Его внук Илья, названный в честь именитого родственника, учится в вузе. Недавно стало известно, что его подвергают травле. Об этом рассказал его папа Максим. Он уже попросил помощи у следственного комитета.

А сам Илья поведал, что именно с ним происходит. По его словам, все продолжается два месяца.

«Когда мы так или иначе пересекались в вузе, то они всеми способами привлекали мое внимание. Мы учимся на одном курсе, но в разных группах. Поэтому до этого особо не общались», – отметил он, пишет mk.ru .

Внук Резника пояснил, что хулиганы срывали пары, плохо себя вели, а он это не стал игнорировать, в отличие от остальных. После этого его стали открыто задирать.

«В тот вечер в Москве они тоже были вдвоем, плюс с ними были какие-то ребята, которых я до этого не видел. Они оскорбляли мое происхождение, издевались над моей внешностью. Минут пятнадцать я пытался вразумить их, объяснить, что мне этот конфликт не нужен», – отметил Илья. «Я дал пощечину одному из этих парней», – добавил он.

И в тот момент ему никто не сдал сдачу, но потом посыпали сообщения с угрозами не только в его адрес, но и в адрес его семьи. Отец парня сильно обеспокоен этим. Он надеется, что правоохранительные органы смогут это прекратить.