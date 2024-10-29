Сын Ильи Резника Максим рассказал об угрозах в адрес всей семьи

Илья Резник является большой персоной в музыкальной индустрии. Он создал много песен, которые стали хитами. Поэт состоит в браке с третьей избранницей по имени Ира. От прошлых отношений у него есть сын Артур, а также есть сын Максим и дочка Алиса от первой жены. Еще у Резника вырос внебрачный сын Евгений. Недавно выяснилось, что внук звезды, названный в честь дедушки, подвергается травле в вузе.

Отец студента Максим Резник рассказал, что угрозы поступают в адрес всех членов семьи, пишет mk.ru .

«Посылают сообщения: «Мы пробили твой адрес», «Я тебя уже заказал». Ну, и винегрет из мата, обещаний расправы... лезет, что называется, из всех щелей», – заявил он.

Примечательно, что на это обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил, чтобы по этому делу была проведена проверка.