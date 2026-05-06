Михаил Шуфутинский о SHAMAN'е и шансоне: «И в мясной лавке продают мясо»

Говоря о своем отношении к SHAMAN'y и его связях с жанром шансон, знаменитый певец Михаил Шуфутинский вспомнил один анекдот про рыбу и мясо. Он рассказал его в кулуарах премии «Шансон года».
А начался разговор с темы мероприятия, а потом плавно переместился на личное.
Анекдот от Михаила Шуфутинского
- Михаил Захарович, как бы вы сейчас охарактеризовали наш шансон?
- Наша российская творческая школа – это песня. У нас сердца такие, что мы поем. И все поют, и это очень здорово.
Поэтому он растет, расширяется, улучшается. Мы улучшаем наши лучшие стороны и помогаем нашим слабым сторонам.
- Уже несколько лет премию «Шансон года» получает певец SHAMAN. А разве он исполнитель шансона?
- Знаете, для меня это не имеет значения. Если человек поет от души, и у него хорошие данные и голос, он полон творчества и энтузиазма, то неважно, как он называется. Иногда и в мясной лавке продают мясо.
Есть такой анекдот: один мужчина, кошерный еврей, пришел в лавку и говорит: «Дайте мне вот эту рыбу». А продавец ему отвечает: «Это не рыба, а свиной окорок». На что мужчина продолжает: «Я же вас не спрашиваю, как он называется. Дайте мне эту рыбу». Так и здесь.
Назовем это шансоном, попсой. Да какая разница…
Если хорошая музыка трогает, заставляет наши сердца стучаться, волноваться, думать об этом, любить, жить, тогда неважно, какое название она носит.
Михаил Шуфутинский.
Михаил Шуфутинский: «Сейчас у меня есть правнучка и правнук»
- Одно время вы коллекционировали бутылочки интересной формы. А сейчас это увлечение еще осталось у вас?
- Вы знаете, это было очень давно. Еще в Америке, когда я там был. И там осталась коллекция. И так получилось, что я перестал этим интересоваться, поскольку вернулся на Родину.
- У вашего внука Ноя успешная карьера рэпера. Какие у вас с ним отношения? Даете ему какие-то советы?
- Мы с ним общаемся довольно часто. У него недавно родился сын. А до этого родилась дочка. Так что сейчас у меня есть правнучка и правнук.
Внук больше находится в Америке. У меня два сына, и у каждого своя семья. Младший сын и его дети живут в США, а мой старший сын – в Москве, со мной. Он еще сюда в 1996 году вернулся. В общем, все хорошо.
А мы с женой улетаем отдыхать на остров.
