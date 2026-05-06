Михаил Шуфутинский о SHAMAN'е и шансоне: «И в мясной лавке продают мясо»

Говоря о своем отношении к SHAMAN'y и его связях с жанром шансон, знаменитый певец Михаил Шуфутинский вспомнил один анекдот про рыбу и мясо. Он рассказал его в кулуарах премии «Шансон года».

А начался разговор с темы мероприятия, а потом плавно переместился на личное.

Анекдот от Михаила Шуфутинского

- Михаил Захарович, как бы вы сейчас охарактеризовали наш шансон?

- Наша российская творческая школа – это песня. У нас сердца такие, что мы поем. И все поют, и это очень здорово.

Поэтому он растет, расширяется, улучшается. Мы улучшаем наши лучшие стороны и помогаем нашим слабым сторонам.

- Уже несколько лет премию «Шансон года» получает певец SHAMAN. А разве он исполнитель шансона?

- Знаете, для меня это не имеет значения. Если человек поет от души, и у него хорошие данные и голос, он полон творчества и энтузиазма, то неважно, как он называется. Иногда и в мясной лавке продают мясо.

Есть такой анекдот: один мужчина, кошерный еврей, пришел в лавку и говорит: «Дайте мне вот эту рыбу». А продавец ему отвечает: «Это не рыба, а свиной окорок». На что мужчина продолжает: «Я же вас не спрашиваю, как он называется. Дайте мне эту рыбу». Так и здесь.

Назовем это шансоном, попсой. Да какая разница…

Если хорошая музыка трогает, заставляет наши сердца стучаться, волноваться, думать об этом, любить, жить, тогда неважно, какое название она носит.