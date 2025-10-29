На ком в третий раз женился 77-летний Шуфутинский: кто такая Светлана Уразова

Михаил Шуфутинский подтвердил, что женился в третий раз. Слухи об этом ходили уже давно. И теперь 77-летний шансонье перестал скрывать свою свадьбу.

На ком женился Шуфутинский

Избранницей певца стала Светлана Уразова. Они вместе уже более десяти лет. С красавицей-танцовщицей Шуфутинский познакомился, когда девушке было всего 19 лет. Она работала в его балете. На тот момент у каждого из них была своя личная жизнь. Михаил был женат. Вместе с супругой Маргаритой он воспитывал двоих сыновей — Давида и Антона.

Жена музыканта жила в особняке в Лос-Анджелесе и работала стилистом-парикмахером. Шуфутинский постоянно пропадал на гастролях.

Светлана также была замужем. У нее есть дочка Арина. Раньше Уразова танцевала в шоу-билете Шуфутинского, а потом и вовсе стала руководить его коллективом. Еще десять лет назад Светлана сблизилась с шансонье. Тогда Михаил стал вдовцом. Его жена умерла от внезапной остановки сердца.

Именно Светлана была рядом с Шуфутинским в самый непростой момент. Он понял, что испытывает к молодой девушке искренние чувства. И она ответила ему взаимностью. В прошлом году певца поздравляли с тайной свадьбе. И вот теперь Михаил подтвердил то, что женился на Светлане.

Что сказал Шуфутинский о женитьбе

Свою спутницу шансонье представляет как супругу, а не просто возлюбленную. Они вместе под руку появились на гала-ужине музыкальной премии "Виктория".

На пальце Светланы красовалась кольцо из трех видов золота. От жениха Уразова получила колечко из свадебной коллекции Cartier стоимостью около 2 млн рублей. Такое же кольцо носит и сам Шуфутинский, пишет kp.ru.

"Это не моя подруга, это моя жена. Кольца жена выбирала", — гордо представил Светлану Шуфутинский.

