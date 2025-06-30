Лиза Моряк раскрыла, как худеет после родов: "Считаю калории"

Актриса Лиза Моряк признается, что до всех беременностей была очень худенькой. Но вот сейчас она набрала несколько килограммов и превратилась в настоящую женщину. Об этом артистка рассказала журналистам на премии "Мама года".
10 мая сама Елизавета стала мамой во второй раз. Она родила дочку, которую назвали Шарлиз. И вот теперь актриса и ее муж, режиссер Сарик Андреасян, воспитывают уже двух детей. Их старшая дочь Элизабет появилась на свет в феврале 2023 года.
"Вы знаете, в отличие от многих других мам я обожаю играть с детьми. Но мне сложно готовить, убирать, стирать, — призналась Елизавета представителям СМИ.
— Я творческая мама, и мне интереснее заниматься развитием ребенка. И, как мне кажется, в этом моя сильная сторона".
Елизавета Моряк на премии "Мама года". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
"Я отдыхаю только на работе"
— А какой ваш идеальный день, отдых без детей?
— Естественно, я отдыхаю только на работе. Вы знаете, есть два состояния: когда ты с детьми и когда ты на съемках. И на работе бывает проще, чем с детьми.
Я стараюсь отдыхать на работе, если есть перерыв на обед.
Но когда ты становишься родителем, то постоянно думаешь о детях: а спят ли они, где сейчас, пошли ли гулять.
Это такое перманентное состояние. После рождения детей жизнь делится на до и после. А если появляется еще и второй ребенок, то вообще все видоизменяется. Меняется график, повышается уровень сложности.
— А какие советы дает вам ваша мама?
— Мама не дает мне советов. Я ориентируюсь на свои ощущения. Мне мама просто показала хороший пример, какой мамой надо быть.
Она принимает меня любой, все мои решения. И даже если я в чем-то не права, что бы я ни натворила, мама всегда будет на моей стороне. Это вот такая материнская любовь.
Елизавета Моряк. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
"Во мне еще есть восемь лишних килограммов"
— Вам нравится, как вы выглядите сейчас?
— Да, мне очень нравится. Во мне еще есть восемь лишних килограммов.
Но я была очень худенькая до всех беременностей. Тогда не ограничивала себя в питании. Во время беременности бывало, что хотела гранатовый сок.
А сейчас я превратилась в настоящую маму, женщину.
— А как вы худеете после родов?
— Я считаю калории, доедаю 115 грамм белка в день.
— А спортом уже занимаетесь?
— Пока нет. Еще прошло мало времени. В спорт нужно входить во второй месяц после родов.
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