Лиза Моряк раскрыла, как худеет после родов: "Считаю калории"

Елизавета Моряк и Сарик Андреасян. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Актриса рассказала журналистам, почему ей нравится играть с детьми и как она относится к своему отражению в зеркале после родов. Почему Елизавета приняла себя с лишними килограммами.

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Актриса Лиза Моряк признается, что до всех беременностей была очень худенькой. Но вот сейчас она набрала несколько килограммов и превратилась в настоящую женщину. Об этом артистка рассказала журналистам на премии "Мама года".

10 мая сама Елизавета стала мамой во второй раз. Она родила дочку, которую назвали Шарлиз. И вот теперь актриса и ее муж, режиссер Сарик Андреасян, воспитывают уже двух детей. Их старшая дочь Элизабет появилась на свет в феврале 2023 года.

"Вы знаете, в отличие от многих других мам я обожаю играть с детьми. Но мне сложно готовить, убирать, стирать, — призналась Елизавета представителям СМИ.

— Я творческая мама, и мне интереснее заниматься развитием ребенка. И, как мне кажется, в этом моя сильная сторона".

Елизавета Моряк на премии "Мама года". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

"Я отдыхаю только на работе"

— А какой ваш идеальный день, отдых без детей?

— Естественно, я отдыхаю только на работе. Вы знаете, есть два состояния: когда ты с детьми и когда ты на съемках. И на работе бывает проще, чем с детьми.

Я стараюсь отдыхать на работе, если есть перерыв на обед.

Но когда ты становишься родителем, то постоянно думаешь о детях: а спят ли они, где сейчас, пошли ли гулять.

Это такое перманентное состояние. После рождения детей жизнь делится на до и после. А если появляется еще и второй ребенок, то вообще все видоизменяется. Меняется график, повышается уровень сложности.

— А какие советы дает вам ваша мама?

— Мама не дает мне советов. Я ориентируюсь на свои ощущения. Мне мама просто показала хороший пример, какой мамой надо быть.

Она принимает меня любой, все мои решения. И даже если я в чем-то не права, что бы я ни натворила, мама всегда будет на моей стороне. Это вот такая материнская любовь.

Елизавета Моряк. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

"Во мне еще есть восемь лишних килограммов"

— Вам нравится, как вы выглядите сейчас?

— Да, мне очень нравится. Во мне еще есть восемь лишних килограммов.

Но я была очень худенькая до всех беременностей. Тогда не ограничивала себя в питании. Во время беременности бывало, что хотела гранатовый сок.

А сейчас я превратилась в настоящую маму, женщину.

— А как вы худеете после родов?

— Я считаю калории, доедаю 115 грамм белка в день.

— А спортом уже занимаетесь?

— Пока нет. Еще прошло мало времени. В спорт нужно входить во второй месяц после родов.

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