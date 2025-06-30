Лиза Моряк раскрыла, как худеет после родов: "Считаю калории"

"Я отдыхаю только на работе"

— А какой ваш идеальный день, отдых без детей?

— Естественно, я отдыхаю только на работе. Вы знаете, есть два состояния: когда ты с детьми и когда ты на съемках. И на работе бывает проще, чем с детьми.

Я стараюсь отдыхать на работе, если есть перерыв на обед.

Но когда ты становишься родителем, то постоянно думаешь о детях: а спят ли они, где сейчас, пошли ли гулять.

Это такое перманентное состояние. После рождения детей жизнь делится на до и после. А если появляется еще и второй ребенок, то вообще все видоизменяется. Меняется график, повышается уровень сложности.

— А какие советы дает вам ваша мама?

— Мама не дает мне советов. Я ориентируюсь на свои ощущения. Мне мама просто показала хороший пример, какой мамой надо быть.

Она принимает меня любой, все мои решения. И даже если я в чем-то не права, что бы я ни натворила, мама всегда будет на моей стороне. Это вот такая материнская любовь.