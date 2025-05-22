Ксения Собчак: "Никогда не скажешь, какой ад творится внутри"

В столице состоялась премьера сериала “Фишер. Затмение”. Это продолжение истории о знаменитом подмосковном маньяке по кличке Фишер — убийце Сергее Головкине, который с 1986 по 1992 год жестоко расправился с 11 подростками.
О чем сериал "Фишер. Затмение"
Во второй части проекта мы вновь видим этого персонажа, но следователь Евгений Боков (Иван Янковский) уже берется за другое дело. В городке под названием Курортный на машине разбивается ученый, а при нем обнаруживают сумку с 200 000 долларов.
После этого инцидента у жены ученого похищают двух детей. А вскоре следователи находят мертвой молодую женщину и ребенка в сумке на обочине дороги. В замкнутом пространстве малышка задыхается.
Теперь следователю Бакову на пару со своей коллегой — начальником полиции города Курортный (Ирина Старшенбаум) — предстоит спасти второго ребенка, похищенного неизвестными.
Ксения Собчак: "Банальность зла — это самое страшное"
Премьеру сериала посетила журналистка и светская дива Ксения Собчак. Она пришла не одна, а вместе с мужем — режиссером Константином Богомоловым.
Ксения Собчак. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда-то сама Ксения делала интервью со скопинским маньяком Моховым, который на протяжении многих лет держал в подвале своего дома двух пленниц. И эта тема по-настоящему интересна ей.
Как рассказала Ксения Собчак, она дружит с продюсером сериала "Фишер" Сергеем Кальварским. Cам проект ведущая назвала сложным и многосоставным, а его создателя, по сути, русским Дэвидом Финчером.
"Нам кажется, что маньяк — это какой-то страшный человек, который ночью с ножом приходит, но на самом деле очень часто это наш сосед по маршрутке. Простой парень, по которому ты никогда не скажешь, какой ад у него творится внутри.
И эту тему очень интересно исследовать, и мне кажется, что 'Фишер' тоже отчасти про это — исследование зоны банальности зла.
На самом деле эта банальность — это самое страшное. И это важная философская тема", — отметила Ксения.
Сериал "Фишер. Затмение" стартует в онлайн-кинотеатре Wink уже с 29 мая.
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