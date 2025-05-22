Ксения Собчак: "Никогда не скажешь, какой ад творится внутри"

В столице состоялась премьера сериала “Фишер. Затмение”. Это продолжение истории о знаменитом подмосковном маньяке по кличке Фишер — убийце Сергее Головкине, который с 1986 по 1992 год жестоко расправился с 11 подростками.

О чем сериал "Фишер. Затмение"

Во второй части проекта мы вновь видим этого персонажа, но следователь Евгений Боков (Иван Янковский) уже берется за другое дело. В городке под названием Курортный на машине разбивается ученый, а при нем обнаруживают сумку с 200 000 долларов.

После этого инцидента у жены ученого похищают двух детей. А вскоре следователи находят мертвой молодую женщину и ребенка в сумке на обочине дороги. В замкнутом пространстве малышка задыхается.

Теперь следователю Бакову на пару со своей коллегой — начальником полиции города Курортный (Ирина Старшенбаум) — предстоит спасти второго ребенка, похищенного неизвестными.

Ксения Собчак: "Банальность зла — это самое страшное"

Премьеру сериала посетила журналистка и светская дива Ксения Собчак. Она пришла не одна, а вместе с мужем — режиссером Константином Богомоловым.